La Meridiana del Rizzoli: Unife e IOR tra Storia, Scienza e Cultura

L'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna apre le porte del suo complesso monumentale, l'ex monastero di San Michele in Bosco, per l’iniziativa Luce e Tempo al Rizzoli, che unisce storia, scienza e benessere. L'appuntamento, che si inserisce tra le attività di Public Engagement dell'Università di Ferrara, è per domenica 5 ottobre 2025 alle ore 16:00 nella Sala Vasari.

L'incontro è il risultato di una pluriennale collaborazione tra l'Università di Ferrara e l'Istituto Ortopedico Rizzoli e si inserisce nel ciclo di divulgazione scientifica Ferrara delle Scienze 2025, che quest'anno si concentra sul tema della luce.

Ferrara delle Scienze si propone di spiegare la ricerca scientifica in modo semplice e diretto. L'iniziativa utilizza modelli fisici, filmati e realtà aumentata per rendere più accessibili argomenti complessi e favorire il coinvolgimento del pubblico. Partendo da cinque ambiti diversi – Ambiente, Energia, Particelle, Architettura, Astronomia Culturale – il ciclo di attività intende sperimentare la straordinaria efficacia della ricerca interdisciplinare. Le iniziative nascono dall'esigenza di raggiungere un pubblico ampio, superando i confini accademici attraverso incontri e laboratori, in un'ottica di inclusione e di accessibilità ai temi scientifici e culturali.

La protagonista del programma di divulgazione di quest'anno è la meridiana a foro gnomonico dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. Questo storico strumento, progettato nel 1788 dal padre olivetano Ferdinando Messia de Prado, misurava il mezzogiorno vero locale e la sua realizzazione si colloca nel vivo dibattito scientifico sulla misura del tempo e sui diversi sistemi orari allora in uso. In quegli stessi anni, a Bologna, Eustachio Zanotti restaurava la celebre meridiana di San Petronio, realizzata dall’astronomo Giovan Domenico Cassini.

L'osservazione di questo particolare strumento, conservato nel lungo corridoio dell’ex- Monastero di San Michele in Bosco, attuale Rizzoli, offre oggi l'occasione per riscoprire il tempo nei secoli passati — allora scandito dal ritmo della natura e del cosmo — e riflettere sulla nostra percezione del tempo contemporanea, frammentata e accelerata.

La storia della meridiana sarà raccontata attraverso un nuovo filmato realizzato dall'Università, che verrà presentato in anteprima durante la conferenza del 5 ottobre. Questo lavoro audiovisivo è stato concepito in un'ottica di inclusione e accessibilità (con doppia lingua e sottotitoli) e verrà lasciato in dotazione permanente nel grande corridoio del Rizzoli, garantendo una fruizione continua per la collettività, i cittadini, i pazienti e il personale che opera nella struttura.

La sua finalità è duplice: offrire un sostegno al benessere psicofisico attraverso un breve stacco dai pensieri difficili e, contemporaneamente, arricchire con nuove conoscenze e incuriosire il pubblico sul patrimonio storico-scientifico che lo circonda.

La scelta di dedicare l'edizione 2025 di Ferrara delle Scienze a questo strumento storico evidenzia l'efficacia del lavoro congiunto e la dimensione della rete regionale su cui so fondano la ricerca e la divulgazione scientifica. L'iniziativa, promossa dall'Università di Ferrara, ha la direzione scientifica affidata al Prof. Paolo Lenisa (Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra) e alla Prof.ssa Manuela Incerti (Dipartimento di Architettura). La collaborazione con l'Istituto Ortopedico Rizzoli è il naturale seguito di una partnership pluriennale avviata dal Dipartimento di Architettura dell'Ateneo ferrarese. L'obiettivo comune è valorizzare il patrimonio storico-ospedaliero e promuovere la ricerca artistica e scientifica.

Dopo l'appuntamento di Bologna, il progetto proseguirà a Ferrara con un ricco ciclo di eventi e di attività. Spicca tra questi "Caravaggio tra luce e tempo", in programma mercoledì 22 ottobre, dove Francesca Cappelletti, docente dell'Università di Ferrara e Direttrice della Galleria Borghese, curerà un'analisi delle opere del pittore tra spazi sacri e collezioni private. Tra le sedi coinvolte anche Palazzo Turchi di Bagno, con una mostra dedicata a strumenti storici legati alla luce, provenienti dalla Collezione Instrumentaria delle Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra. Un dispositivo inclusivo per la comunicazione della luce, rivolto a persone non vedenti e ipovedenti, sarà messo a disposizione durante visite programmate.

L'incontro del 5 ottobre, aperto alla cittadinanza, si tiene in occasione della Giornata Nazionale degli Ospedali Storici (la Quarta Giornata Nazionale degli Ospedali Storici Italiani), organizzata dall'ACOSI (Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani), ed è curato da Patrizia Tomba (responsabile della Biblioteca del Rizzoli) insieme ai docenti dell’Università di Ferrara Paolo Lenisa e Manuela Incerti.