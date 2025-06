La nostra squadra, la tua squadra

“Non pensare al nome che porti ma allo scudetto che hai sul cuore”. Sono parole del Campione del mondo Giuseppe Bergomi presente, come ospite straordinario, lo scorso 23 maggio all’Hotel Savoia Regency di Bologna in occasione dell’evento: “SPORT, PALESTRA DI VITA. OLTRE IL TALENTO: COSA CI INSEGNA UN CAMPIONE”.

Evento a cui hanno partecipato 250 persone. La bella e sentita iniziativa è stata organizzata per celebrare e presentare l’ingresso della NUOVA SQUADRA in San Paolo Invest del Gruppo Fideuram di Bologna e Modena, composta da 16 Private Banker. Tutto alla presenza dell’Area Manager Claudio Regoli, del Divisional Manager Giovanni Andalò, oltre a Giuseppe Riccardi Amministratore Delegato di Fondi & Sicav. “Trascorsi 6 mesi dall’inizio del nuovo percorso – spiega Donald Fergnani, Private Banker – abbiamo voluto ringraziare di cuore le oltre 1.500 famiglie che hanno deciso di seguirci nella nuova realtà del gruppo Fideuram Intesa San Paolo Private Banking”. Questa squadra di professionisti segue gli investimenti e si preoccupa del futuro dei loro clienti, punto di riferimento e supporto per progetti, sogni e obiettivi di vita. “Il Private Banker – ha continuato Bergomi nel suo intervento – ha due squadre: quella con i colleghi e la squadra dei clienti che segue, di cui è capitano”.

“Fiducia, coraggio, leadership – aggiunge Fergnani –, sono alcuni dei valori che abbiamo condiviso durante l’evento”.

GRAZIE!