La Notte Rosa 2025: la Romagna accende l’estate

Dal 20 al 22 giugno 2025 la Romagna accen de l’estate italiana con la ventesima edizione de La Notte Rosa, l’ormai celebre “Capodanno dell’estate” che si conferma evento simbolo della stagione. L’intera riviera – dalle spiagge ai borghi, dai locali ai luoghi d’arte – si animerà per tre giorni di concerti, spettacoli, performance artistiche, fuochi d’artificio e suggestive “albe in rosa”. Via ufficiale all’estate italiana con Hit’s Summer, il claim ideato da Claudio Cecchetto per evidenziare che “È estate”. Ma anche una celebrazione delle tante hit, le eccellenze, che solo la Romagna può offrire: gastronomia, mare, collina, spiagge, borghi, divertimento e benessere, giorno e notte, eventi e attrazioni per i giovani e per le famiglie. La Romagna è tutto. E La Notte Rosa racchiude questo tutto. Una suggestione, un’esperienza, un’emozione, un sorriso. Ed è proprio nei giorni del solstizio d’estate, quando le ore di luce sono le più lunghe dell’anno, che La Notte Rosa ha il suo inizio.

L’edizione 2025 acquista quindi un significato particolare, rendendo l’evento il simbolico avvio della stagione più amata.Fuochi d’artificio, concerti con gli artisti più amati dai giovani e giovanissimi ma anche musiche più intime, jazz, canzoni d’autore. Senza dimenticare le tradizioni, con il liscio cantato e ballato nelle principali piazze romagnole. Una festa diffusa e inclusiva. La Notte Rosa è molto più di una singola manifestazione: è una festa collettiva e diffusa, capace di coinvolgere ogni fascia d’età. Musica per tutti i gusti. Protagonista assoluta sarà la musica: a Rimini l’RDS Summer Festival in Piazzale Fellini ospiterà Fedez, Olly e tanti altri artisti. A Misano Adriatico Paolo Belli e la sua Big Band infiammeranno la piazza mentre a Cattolica Francesco Sarcina offrirà un live acustico. Da non perdere anche gli Eiffel 65 a Forlì e Clara a Cesenatico. Tanti gli eventi del ricco cartellone in programma: a Riccione Kledi Kadiu guiderà un emozionante gala di danza internazionale; a Cesena il progetto Rockin’1000 coinvolgerà il pubblico in un canto corale; a Ferrara concerti raffinati di Pianoestense nei palazzi storici e il live di Sfera Ebbasta al Ferrara Summer Festival. A Marina di Ravenna i JBEES porteranno la disco music anni '70-'90 direttamente sulla spiaggia mentre a Codigoro l’Abbazia di Pomposa sarà teatro di “Caro Lucio”, un omaggio a Lucio Dalla. A Comacchio andrà in scena il live de Le Vibrazioni, con spettacoli a tema marinaro. Un finale in bellezza. Domenica 22 giugno la tradizione incontra le nuove sonorità. A Bellaria Igea Marina si esibirà la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra mentre a Ravenna, al Lido Adriano, saliranno sul palco Roy Paci e Aretuska. Gatteo Mare chiuderà con il singolare show “Rock in Movie”, tra musica dal vivo e cinema cult. La magia delle “albe in rosa”. Tra i momenti più iconici, tornano le poetiche albe in riva al mare, con concerti, meditazioni e momenti dedicati al benessere. Un inno all’estate, che unisce il ritmo della notte alla dolcezza del risveglio. Tra gli appuntamenti imperdibili, sabato 21 giugno Frida Bollani a Riminiterme e il concerto del solstizio a Gatteo, mentre la domenica mattina Riccione si sveglierà con Kledi Kadiu e Syria. La Notte Rosa 2025 promette tre giorni di pura emozione, inclusione e divertimento: un appuntamento imperdibile che celebra la voglia di stare insieme, ballare e vivere appieno l’estate italiana.

Per info e aggiornamenti www.lanotterosa.it