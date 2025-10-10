LA NUOVA AGENZIA DI ORGANIZZAZIONE EVENTI A FIRENZE, GIOVANE MA DI GRANDE ESPERIENZA

Con sede a Firenze e attivi su tutto il territorio nazionale, BOTTEGA3 racchiude competenze e capacità di organizzazione che insieme alla rete di rapporti con partner e collaboratori ha contribuito a sviluppare da eventi di nicchia fino a grandi dimensioni, trasformando l’agenzia rapidamente in un’avventura professionale di successo.

Come e perché nasce BOTTEGA3?

Leonardo: “Abbiamo iniziato quasi per caso a collaborare su alcuni progetti che ci hanno dato modo di confrontarci e unire le nostre competenze e professionalità. La passione per questo lavoro, la nostra esperienza ultraventennale unita alle diverse competenze di ognuno ci ha spinto a creare BOTTEGA3. Firenze è la nostra citta, dove siamo nati e dove siamo cresciuti professionalmente, una fortuna enorme perché questa città è da sempre una delle metà più ambite al mondo per organizzare eventi, questo museo a cielo aperto ci ha dato la possibilità di confrontarci con tanti progetti diversi per dimensione e complessità. Non solo Firenze, ma la Toscana, fino alle città d’arte Venezia e Roma per passare a Milano, luoghi in cui abbiamo creato delle partenership con professionisti ed aziende del settore in cui crediamo e che ci hanno permesso di crescere rapidamente. Per fate tutto ciò è necessario contare su un team di lavoro unito che unisce rapporti professionali a quelli umani

Ci racconta alcuni degli eventi organizzati da BOTTEGA3?

Federico: “Sono stati tanti e tutti molto stimolanti. Ne cito alcuni, lo scorso anno, abbiamo organizzato il 50° di LEM Industries, azienda leader nella galvanica e PVD per alta moda al Centro Ippico di Arezzo, 500 ospiti che hanno festeggiato questo importante traguardo con una cena ed a seguire una festa. Quest’anno è stato molto intenso e variegato. Per Devon & Devon, brand italiano di interior design di lusso, abbiamo organizzato un cocktail a Milano durante il Salone del Mobile ed una cena di gala all’interno della loro sede e show room. A giugno, sono arrivate le celebrazione dei 10 anni di Toscana Aeroporti, con una di cena di gala che abbiamo ambientato creando un video mapping immersivo di oltre 60 mt. Gli ospiti, hanno così potuto vivere la simulazione della partenza del volo per poi passare alla vista dei paesaggi di Firenze e Pisa, oltre visual artistiche che hanno accompagnato le performance di un’artista di fama mondiale. Il nostro percorso professionale ci ha permesso di supportare la Fondazione Fair Play Menarini nell’organizzazione del “29° Premio Internazionale Fair Play Menarini” al Teatro Romano di Fiesole. Si tratta di dei più importanti premi sportivi a livello internazionale, in onda in diretta su SKY. Premiati sportivi di fama mondiale, tra cui alcune medaglie d’oro olimpiche e atri campioni di varie discipline.

Quali sono gli obiettivi futuri di BOTTEGA3?

Filippo. “Crediamo nelle persone, prima ancora che negli eventi. Il nostro obiettivo per il futuro è continuare a investire nella formazione di nuovi talenti e nuove risorse che accompagnino la nostra azienda in un percorso di crescita per tutti. Contribuire alla crescita e all’ evoluzione di ognuno di loro, è la soddisfazione più grande.

Parallelamente, aspiriamo a consolidare e ampliare la nostra presenza sul mercato, facendo leva sulla qualità dei nostri servizi, sull'attenzione ai dettagli e sulla capacità di proporre soluzioni personalizzate in base alle esigenze di ciascun cliente. Siamo costantemente focalizzati all’evoluzione del mercato anche in una chiave di prospettiva, con l’obiettivo di anticipare i nuovi trend e introdurre elementi di innovazione che rendano ogni esperienza unica, attuale e memorabile.

La nostra chiave di lettura professionale: nessun concorrente, ma potenziali partner. Pensiamo infatti che collaborare, condividere esperienze, mettere in rete competenze e visioni diverse sia la chiave per realizzare eventi sempre più curati, innovativi e memorabili. Alla fine, l’obiettivo è comune: offrire un’esperienza impeccabile a chi ci sceglie.

Nei prossimi anni ci focalizzeremo su 3 obiettivi specifici, proprio come il numero rappresentato nel nostro logo: investiremo sul team incrementando il suo organico, apriremo la divisione luxury wedding e internazionalizzeremo il nostro business.”