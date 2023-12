La sagra di Frassineti dice stop allo spreco di plastica, Marco Venturelli: “Solo bevande alla spina e bicchieri lavabili in omaggio”

Riduci, riusa, ricicla. E’ il motto del Circolo di Frassineti, che organizza la sagra biennale nell’omonima frazione di Pavullo. Il progetto dell’associazione, che si propone di ridurre gli imballaggi monouso nelle manifestazioni, è candidato al concorso #abbiamonelcuore, promosso dal Gruppo Hera e dalle amministrazioni comunali, e prevede la realizzazione di bicchieri da poter riutilizzare in modo da ridurre drasticamente l’utilizzo degli imballaggi di plastica monouso. Non solo, alla sagra di Frassineti le bevande vengono servite solo alla spina, compresa l’acqua, per evitare di dover poi smaltire lattine e bottiglie.

“Un’idea che piace, tanto che i nostri bicchieri con lo slogan ‘Che mondo sarebbe senza tigella’ sono andati a ruba”, spiega il presidente del Circolo di Frassineti, Marco Venturelli. Ma come funziona? Con la prima bevanda il cliente riceve in omaggio il bicchiere da riutilizzare per le successive consumazioni e da portare a casa. Chi non lo gradisce, può lasciarlo nei punti di raccolta: gli organizzatori penseranno a recuperarlo e a lavarlo per poi riutilizzarlo. “In realtà tutti lo hanno portato a casa con piacere – prosegue Venturelli – si tratta di un bicchiere in plastica rigida da mezzo litro, personalizzato e di ottima qualità, che abbiamo acquistato a Budapest”.

L’idea è venuta ai giovani volontari del circolo molto attenti alle tematiche ecologiche e, per quanto riguarda il servizio bevande, ha permesso di eliminare il 100% dei rifiuti in plastica ed alluminio. “Crediamo che questa soluzione debba essere adottata da tutte le manifestazioni di questo tipo, che in Italia sono tantissime – conclude Venturelli – basta poco per fare la differenza”.

Il concorso coinvolge 27 comuni su tre aree: la cintura di Modena (Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, San Cesario), l’Unione Terre di Castelli (Castelvetro, Castelnuovo Rangone, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca) e la montagna (Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Lama Mocogno, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo, Pievepelago, Polinago, Prignano, Riolunato, Serramazzoni e Sestola).

Le realtà di questi territori, interessate a mettere a disposizione le proprie idee orientate alla sostenibilità e al decoro, potranno avanzare la loro candidatura attraverso il sito del Gruppo Hera (www.gruppohera.it/abbiamonelcuore-nuovi-comuni).

Il concorso mette in palio le risorse per realizzare o proseguire i progetti vincenti, che saranno valutati da una giuria tecnica costituita per ciascuna delle tre aree, composta da membri del Gruppo Hera, dalle amministrazioni comunali e da esperti di comunicazione e sostenibilità.

Come iscriversi

Per partecipare ad #abbiamonelcuore è necessario compilare il modulo sul sito del Gruppo Hera al link Concorso Abbiamo nel cuore - Gruppo Hera fino al 15 dicembre.

Può concorrere chiunque voglia mettere a disposizione creatività e capacità progettuali per testimoniare, assieme a Hera e alle amministrazioni comunali, che la qualità ambientale delle nostre città è il frutto dell’impegno di tutti.