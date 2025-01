La Saldatura: un mestiere senza crisi tra tradizione e innovazione

Nel panorama delle professioni tecniche, la saldatura è una delle discipline che continua a rivestire un ruolo centrale in numerosi settori industriali, dalla costruzione alla meccanica, fino all’aerospaziale. Nonostante i rapidi cambiamenti economici e tecnologici, il mestiere del saldatore si conferma come una figura che non conosce crisi. Airone PG, centro di eccellenza dell'Istituto Italiano della Saldatura, si inserisce in questo contesto come una realtà formativa di riferimento, offrendo un ponte ideale tra formazione, qualificazione e mondo del lavoro. L’Istituto, che da oltre 25 anni opera nel settore, si distingue per l’approccio pratico e altamente specializzato alla formazione. Grazie all’esperienza diretta dei propri formatori, che provengono dal mondo aziendale e portano in aula una conoscenza approfondita dei processi produttivi, gli studenti possono accedere a una preparazione che li rende pronti ad affrontare le sfide del mercato del lavoro. Dennis Duranti, spiega che l’obiettivo dell’istituto è di fornire ai giovani, ma anche ai professionisti già esperti, una preparazione che vada oltre la semplice teoria: “Siamo una scuola che forma saldatori, ma non solo. Il nostro approccio coinvolge il ragazzo a 360 gradi, preparandolo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per inserirlo con successo nel contesto lavorativo.”

La forza della specializzazione: un settore che non conosce crisi

La saldatura, infatti, è un mestiere che si presta a una varietà di impieghi, grazie alla sua applicabilità in molteplici settori industriali. “In generale, la figura del saldatore è richiesta da tante industrie, e proprio per questo è un lavoro che non conosce crisi”, continua Dennis. La diversificazione dei settori che necessitano di saldatori, dalle piccole alle grandi imprese, rende questa professione una scelta sicura, anche in tempi incerti. "Ogni settore, anche se uno attraversa periodi difficili, continua comunque a cercare saldatori qualificati", conclude. Il percorso formativo di Airone PG si distingue per un altro aspetto fondamentale: la sua capacità di rispondere alle richieste delle aziende, attraverso la creazione di corsi specifici per chi intende acquisire competenze specialistiche. Le aziende inviano i propri dipendenti a perfezionarsi e ad aggiornarsi, in modo da ottimizzare i processi produttivi e rispondere a normative sempre più rigide, sia a livello nazionale che internazionale.

Corsi formazione saldatori

Formazione e certificazione: un percorso globale

Una delle caratteristiche distintive di Airone PG è la sua capacità di offrire certificazioni riconosciute a livello internazionale. “Le nostre certificazioni sono valide non solo in Italia, ma anche in Europa e nel resto del mondo. Questo rappresenta un valore aggiunto per i nostri studenti”, sottolinea Dennis. L’Istituto si avvale infatti di un network di contatti che include le principali aziende del settore e le organizzazioni internazionali della saldatura. Le certificazioni rilasciate dall’Istituto Italiano della Saldatura sono riconosciute dalla Federazione Europea della Saldatura e dall’Istituto Internazionale della Saldatura, garantendo così una qualificazione che va oltre i confini nazionali. Il programma formativo non si limita a preparare i giovani per l’ingresso nel mondo del lavoro, ma si rivolge anche a coloro che desiderano riqualificarsi o acquisire nuove competenze. “Non siamo solo una scuola per giovani. La nostra offerta è rivolta anche a professionisti e aziende che desiderano investire nella specializzazione e nell'aggiornamento continuo”, afferma Dennis.

Storia di Airone PG: un progetto iniziato 26 anni fa

La storia di Airone PG affonda le radici in una visione chiara e precisa: quella di unire la formazione tecnica alla concreta necessità di personale specializzato da parte delle imprese. “Il nostro direttore, l’ingegnere Ivan Pelli, uno dei primi ingegneri specializzati nella saldatura, ha avuto la lungimiranza di creare una sede dell’Istituto Italiano della Saldatura nel centro Italia, per essere più vicini alle realtà industriali della zona”, racconta Dennis. La scelta di Perugia come sede è strategica: la città rappresenta un crocevia geografico e industriale, un punto di riferimento per le regioni circostanti, come Umbria, Marche e Toscana. Dal 1999, Airone PG ha formato migliaia di professionisti, diventando un punto di riferimento per l’intero settore. Il suo obiettivo, non solo quello di formare saldatori, ma anche di fungere da collegamento tra la domanda e l’offerta di lavoro, è oggi più che mai attuale. Le figure professionali formate dall'Istituto, infatti, non solo rispondono alle richieste di qualificazione tecnica, ma sono anche pronte a inserirsi in un contesto industriale in continua evoluzione, dove la qualità e la precisione sono sempre più apprezzate.