La scuola che apre le porte del mondo: l’ampia offerta del Sacro Cuore

Scuola paritaria, di ispirazione cattolica, l’Istituto Sacro Cuore di Modena accompagna ogni studente nel percorso scolastico che ha scelto, per trasformare in realtà il futuro che ha immaginato. Liceo classico, liceo scientifico, liceo linguistico e istituto tecnico amministrativo, finanza e marketing, sono i 4 indirizzi che vanno a comporre l’offerta didattica della scuola. Un’offerta che si caratterizza per la sua ampiezza, per un certo stile educativo e per l’attenzione verso un’istruzione completa in ogni suo aspetto. Attualmente l'Istituto Sacro Cuore è una delle più importanti scuole di ispirazione cattolica di Modena con, alle spalle, una storia lunga e prestigiosa. Una realtà fondata nel 1899 in viale Storchi da San Leonardo Murialdo (sviluppando il centro giovanile creato da monsignor Luigi Della Valle) e che oggi ospita circa 700 studenti, 56 professori (sia laici che di ispirazione cattolica), 20 educatori e 7 padri giuseppini, da sempre in dialogo costante con il mondo laico. Una scuola che, negli anni, è sempre cresciuta con la città, andando incontro alle sue esigenze formative e che, nello scorso mese di ottobre, ha festeggiato i 125 anni di vita con un grande e memorabile evento che ha coinvolto tutto il territorio. Dal punto di vista dell’offerta didattica, l’Istituto Sacro Cuore di Modena propone ai suoi studenti la settimana corta (lezioni da lunedì a venerdì) ed un organizzato doposcuola, con tanti approfondimenti legati alle lingue straniere, ai laboratori e ad altre attività (teatrali, musicali e sportive). Un’offerta didattica che desidera essere occasione di crescita collettiva per i ragazzi, nell’ambito di un modello organizzativo di ampio respiro e che si fa portavoce delle esigenze della città di Modena e di tutto il territorio locale, di cui l’istituto è fiore all’occhiello da tantissimi anni. Qui, è come se lo studente abitasse in una sua “seconda casa”, grazie anche ad una mensa interna sempre disponibile per ogni esigenza. Al Sacro Cuore, insomma, gli studenti si preparano al futuro: una scuola che si apre all’Europa e al mondo, con un’attenzione particolare all’orientamento scolastico e alla formazione, con alcune materie scientifiche (matematica, chimica e scienze) che si insegnano anche in lingua inglese, in modo da poter trasferire queste conoscenze, direttamente, anche negli ambiti professionali.

Ecco gli “open day” per farsi conoscere

Porte aperte a chi desidera visitare l’istituto

L’Istituto Sacro Cuore di Modena apre le proprie porte a studenti e famiglie che desiderino conoscere più da vicino l’offerta didattica della scuola. Sono numerosi, infatti, gli appuntamenti di open-day organizzati dall’istituto modenese sito in Viale Storchi 249. Tra le prossime date, da appuntare quelle del 7 dicembre, 12 dicembre, 9 gennaio, 18 gennaio e 23 gennaio, con orari consultabili sul sito della scuola, all’indirizzo https://sacrocuore.intertechitalia.it/.

Va ricordato che è sempre utile partecipare a questi open day, in modo da poter analizzare le offerte formative, parlare con il personale scolastico e gli insegnanti, che sono le figure di riferimento e rappresentano l'etica e la cultura dell’istituto. Il punto focale degli open day organizzati dall’Istituto Sacro Cuore è quello di far conoscere la programmazione didattica prevista per l’anno che verrà. L’illustrazione del piano formativo è infatti fondamentale per chiarirsi le idee, anche in merito a ciò che i ragazzi potranno apprendere, a quali metodologie la scuola fa riferimento e si ispira e a come si approccia con gli studenti. Tutti aspetti che, presso il Sacro Cuore di Modena, rappresentano degli autentici capisaldi.