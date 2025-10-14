A cura di AVIS

La solidarietà fa bene alla salute È partita ufficialmente la campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita rivolta a tutti i donatori di sangue e plasma, grazie alla collaborazione con l’Azienda USL di Ferrara che ha messo a disposizione una fornitura di vaccini riservati all’Avis Provinciale di Ferrara.