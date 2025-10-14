La solidarietà fa bene alla salute

Presso l’Unità di Raccolta Avis di Ferrara, i donatori potranno effettuare la vaccinazione in concomitanza con la donazione di sangue o plasma, previa prenotazione tramite:
https://ferrara.avisemiliaromagna.it/
Telefono: 0532.209349
I donatori che desiderano invece vaccinarsi in una giornata diversa da quella della donazione, potranno farlo previa prenotazione telefonica (0532.209349), presso l’Unità di Raccolta di Ferrara tutti giorni di apertura dalle 11.45 alle 12.30 e i lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.15.
In questo caso, si ricorda che occorre osservare un periodo di sospensione di 48 ore, dopo il vaccino, per poter effettuare la donazione.
Presso i Punti di Raccolta della provincia, le Avis Comunali organizzeranno aperture straordinarie dedicate alla vaccinazione. I relativi calendari saranno comunicati tempestivamente ai donatori attraverso i consueti canali dell’Associazione.
Si ricorda che per i donatori di sangue la vaccinazione è sempre gratuita anche presso le strutture dell’Igiene Pubblica e presso il medico di famiglia, esibendo il tesserino di iscrizione all’AVIS.