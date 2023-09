La Stagione 2023|24 del Teatro Celebrazioni ti porta dove vuoi tu

Il nuovo slogan del Teatro Celebrazioni, Ti porta dove vuoi tu, racchiude il potere che lo spettacolo dal vivo ha di condurre spettatrici e spettatori in un luogo altro. La Stagione 2023|24 del Celebrazioni si compone di 54 titoli che, con i linguaggi della prosa, della danza, della musica, della comicità e riflettendo sull’attualità, descrivono il mondo da più punti di vista.

Gli spettacoli di prosa in scena saranno 14. – La vita davanti a sé, con Silvio Orlando, in scena il 17 e 18 novembre 2023; Una piccola Odissea, con Andrea Pennacchi, in programma il 24 e 25 novembre 2023; Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, con Giuseppe Zeno ed Euridice Axen, in scena il 21 e 22 dicembre 2023; La strana coppia, con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, in programma dal 29 al 31 dicembre 2023; Che disastro di Peter Pan, in scena dal 5 al 7 gennaio 2024; Paradiso XXXIII, con Elio Germano, in programma il 27 e 28 gennaio 2024; Fantozzi. Una tragedia, con Gianni Fantoni, in scena dal 16 al 18 febbraio 2024; Il Giocattolaio, con Francesca Chillemi e Kabir Tavani, in programma il 23 e 24 febbraio 2024; Amanti, con Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, in scena dall’1 al 3 marzo 2024; Natale in casa Cupiello, con Vincenzo Salemme, in programma dal 14 al 17 marzo 2024; La buona novella, con Neri Marcorè, in scena dal 5 al 7 aprile 2024; Mettici la mano, con Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra, in programma l’11 e 12 aprile 2024; Il calamaro gigante, con Angela Finocchiaro e Bruno Stori, in scena dal 19 al 21 aprile 2024; Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque, con Giuseppe Giacobazzi, in programma dal 2 al 5 maggio 2024.

A non mancare saranno la danza e i musical. – Il 10 dicembre 2023 Lo schiaccianoci vedrà Roma City Ballet Company, diretta da Luciano Cannito, cimentarsi nel balletto classico per eccellenza; l’11 gennaio 2024 la Compagnia di danza giapponese E. L Squad sarà protagonista di Lights In The Dark; il 2 febbraio 2024 la Compagnia del coreografo di fama internazionale Daniel Ezralow porterà in scena Open con un cast rinnovato grazie alla partecipazione di alcuni ballerini dell’edizione 2022 del programma tv “Amici”; il 25 febbraio 2024 Balletto di Roma proporrà il riallestimento di uno tra i più apprezzati suoi successi, Il lago dei cigni, ovvero Il canto; il 23 marzo 2024 la danza incontrerà la letteratura di Dante Alighieri con Divina Commedia Reloaded della Nogravity di Emiliano Pellisari.

A coniugare la danza alla musica e alla recitazione, due musical: Pippi Calzelunghe il Musical, spettacolo nato da un’idea di Gigi Proietti in scena il 13 e 14 gennaio 2024, e l’intramontabile Grease della Compagnia della Rancia in programma il 10 e 11 febbraio 2024.

In programma anche numerosi appuntamenti musicali. – Il primo live, Peace… Like a River, è fissato il 19 novembre 2023 con la band Gov’t Mule. Il 23 novembre 2023 più che un concerto Queen Rhapsody sarà uno spettacolo in cui la musica, le suggestioni visive e la narrazione racconteranno l’epopea del gruppo leggendario per eccellenza. Il 20 dicembre 2023 sarà la volta del Virginia State Gospel Choir con La notte del Gospel 2023 e il 26 dicembre 2023, per la prima volta a Bologna, il violinista “Jedi” Andrea Casta offrirà al pubblico un'esperienza che andrà oltre la musica con The Space Violin Visual Concert. Il 14 febbraio 2024, l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal M° Giacomo Loprieno, andrà Alla scoperta di Morricone con un concerto tributo al grande Maestro.

Tra gli spettacoli comici e di stand up comedy ne ricordiamo solo alcuni. – Giuseppe Giacobazzi andrà in scena con la sua Osteria Giacobazzi il 7, 14, 21, 28 novembre e il 5, 12 e 23 dicembre 2023 nella sua versione natalizia, Natale in Osteria; Giampaolo Morelli tornerà in scena il 1° febbraio 2024 con Scomode verità e 3 storie vere; il 3 aprile 2024 Paolo Belli sarà il protagonista di Pur di far commedia; il 22 e il 23 maggio 2024 in scena Max Angioni con Anche meno; il 28 febbraio 2024 Forte e Chiara vedrà Chiara Francini impegnata con il suo esilarante memoir. La stand up comedy sarà rappresentata da Luca Ravenna, protagonista l’8 e il 9 novembre 2023 del suo nuovo show Red Sox, Daniele Tinti, l’8 febbraio 2024 in Crossover, e Francesco De Carlo, il 22 febbraio 2024 in Bocca mia taci.

Qualche ulteriore titolo della Stagione 2023|24: i tre spettacoli di Paolo Crepet, Prendetevi la luna in programma l’11 novembre 2023, Lezioni di sogni fissato il 26 gennaio 2024 e Impara ad essere felice in scena il 10 aprile 2024; Il Vajont di tutti, riflessi di speranza che vedrà sul palco l’attore Andrea Ortis e andrà in scena il 14 dicembre 2023; Le parole della salute circolare, in programma il 19 gennaio 2024 con la ricercatrice e divulgatrice scientifica Ilaria Capua; L’io e il noi. Il primato della relazione, il 21 marzo 2024, con Umberto Galimberti.

