Lamborghini Bologna celebra il 60° Anniversario di Automobili Lamborghini con un evento esclusivo a Palazzo Pepoli, nel cuore della città

La concessionaria Lamborghini Bologna ha celebrato il 60° Anniversario di Automobili Lamborghini in una serata esclusiva presso l’iconico Palazzo Pepoli, edificio storico nel cuore di Bologna, che oggi ospita il museo della storia della Città, cornice ideale per i festeggiamenti di un brand che ha come protagonista vere e proprie opere d’arte su quattro ruote. A dare il benvenuto ufficiale agli ospiti dell’evento, tra cui clienti del dealer e collezionisti, Andrea Mantellini - CEO & Managing Director della Penske Automotive Italy di cui il concessionario Lamborghini Bologna fa parte. «Oggi siamo qui a celebrare 60 anni di storia, emozioni e di successo» racconta Andrea Mantellini durante il suo intervento «ma festeggiamo anche i primi 5 anni di partnership tra Lamborghini Bologna e Automobili Lamborghini» e ancora «Con il gruppo PenskeCars rappresentiamo il marchio Lamborghini a livello mondiale, ma farlo in Italia, in Emilia Romagna e soprattutto a Bologna vicino alla fabbrica di Sant’Agata è motivo di grande orgoglio e soddisfazione». All’evento hanno preso parte anche alcuni membri del Top Management di Automobili Lamborghini, tra cui Stephan Winkelmann, Chairman & CEO della stessa casa automobilistica. In occasione del 60° anniversario, Automobili Lamborghini ha chiesto a tutti i dealer del mondo di onorare il brand tramite un artista locale e Lamborghini Bologna l’ha fatto in gran stile. Claudia Cassano, Marketing Manager Lamborghini Bologna e curatrice dell’evento: «Nello studio del progetto celebrativo siamo partiti dai valori del brand, espressione di bellezza e autenticità, ma anche di audacia e innovazione e per raccontarli abbiamo coinvolto due artisti contemporanei agli antipodi nella loro produzione creativa». Luca Barberini, tagliando e incastrando tessere davanti agli occhi affascinati dei presenti, ha creato un mosaico del logo di Lamborghini, una tecnica classica reinterpretata in chiave moderna che ha catturato l’essenza del marchio in un’opera d’arte che unisce l’eredità del nostro territorio con quella dell’Eccellenza Italiana Lamborghini. La seconda opera è stata prodotta da Marcello Baldari, Scultore digitale, che ha realizzato un dipinto straordinario prodotto in ambiente di realtà virtuale, trasformando il processo creativo in un’esperienza immersiva e futuristica. Il dipinto, intitolato “Lights, lines and Lambo”, è stato stampato in sole 100 copie autenticate, consegnate a tutti gli invitati che potranno riprodurre anche partendo dalla propria copia, un’animazione in realtà aumentata. L’originale invece sarà esposto per i prossimi mesi presso la sede del concessionario a Casalecchio di Reno. Lorenzo Mantovani, Dealer Manager Lamborghini Bologna: «È motivo di prestigio per noi essere il concessionario Lamborghini più vicino alla casa automobilistica nel mondo. Siamo alla costante ricerca dell’eccellenza e puntiamo, anche con questo evento, a confermarci come punto di riferimento per i nostri clienti e per la casa».

Penske Automotive Italy

Penske Automotive Italy è la filiale italiana del principale Gruppo americano di concessionari di auto, la Penske Automotive Group (quotata in borsa al NYSE). Penske Automotive Group nel 2022 ha consegnato a livello globale più di 500.000 veicoli nuovi e usati, generando un fatturato per 28 Miliardi di dollari. Presente in 4 Continenti e 9 Paesi, rappresenta 40 brand con 327 concessionarie e 23.000 collaboratori nel Mondo. Penske Automotive Italy, nata nel febbraio 2012 dalla joint venture tra Penske Automotive Group e le famiglie Vanti-Mantellini è il più importante Dealer Automotive Italiano del segmento Premium e Luxury, con 21 sedi tra Emilia-Romagna e Lombardia. Conta ad oggi più di 650 dipendenti e rappresenta 11 brand: BMW, MINI, Audi, Jaguar, Land Rover, Lamborghini, Maserati, Mercedes-Benz, Smart, Porsche e Volvo. Nel 2022 ha fatto registrare volumi di vendita di 8000 vetture nuove e 6500 usate, con un fatturato di oltre 610 milioni di Euro.