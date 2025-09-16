Gli scontrini di una volta...

PubbliredazionaliLambrusco Emilia IGT: il compagno ideale delle grigliate autunnali
16 set 2025
A cura di CONSORZIO TUTELA VINI EMILIA

Lambrusco Emilia IGT: il compagno ideale delle grigliate autunnali

Il caldo dell’estate è ormai alle spalle, ma l’autunno con i suoi colori caldi e l’aria frizzante offre ancora la possibilità di vivere momenti conviviali all’aperto. Il barbecue diventa così l’occasione perfetta per ritrovarsi con gli amici, godersi una giornata in compagnia e riscoprire il piacere di piatti ricchi e saporiti che la stagione porta con sé.

Il profumo della brace che si mescola all’aria frizzante, la convivialità che scalda anche le serate più fresche: è proprio in questi momenti che il Lambrusco esprime al meglio il suo carattere autentico e il legame con la sua terra d’origine.

Le versioni più strutturate del Lambrusco Emilia IGT si rivelano scelte ideali per le grigliate autunnali grazie al loro carattere deciso e alla straordinaria capacità di accompagnare sapori intensi e piatti abbondanti.

Un tempo considerato quasi un alimento, il Lambrusco ha sempre avuto un ruolo centrale nella cultura gastronomica emiliana. È il vino di tutti i giorni, quello che non manca mai in tavola, testimone di una tradizione che continua a vivere, oggi più che mai, anche attraverso nuove interpretazioni che si adattano alle tendenze moderne. Le versioni del Lambrusco Emilia IGT ottenute da varietà come il Lambrusco Grasparossa o Marani si distinguono per un colore rosso intenso e un tannino più pronunciato, ma sempre equilibrato grazie a una piacevole freschezza.

Sono vini che parlano il linguaggio del territorio, pensati per esaltare piatti come costine, salsicce, spiedini e tagliate alla brace. Quali sono gli abbinamenti perfetti alla griglia? Con carni rosse come manzo, agnello o maiale, il Lambrusco Grasparossa si fa notare per la sua struttura e personalità. Ottimo con una tagliata alle erbe aromatiche, hamburger con formaggio stagionato o ribs glassate, questo vino riesce a esaltare la componente sapida e caramellata della carne senza sovrastarla.

Quando si parla di carni bianche, invece, come il pollo marinato o gli spiedini di tacchino, il Lambrusco Marani si dimostra la scelta perfetta. Le sue note fruttate creano un buon contrasto con le spezie e le cotture leggere ma ricche di sapore. Anche se opti per un menù vegetariano o vegano le opzioni non mancano! Scegli i sapori di stagione: zucca grigliata, funghi, cipolle al cartoccio e castagne arrostite sprigionano dolcezza e aromi che ben si sposano con la vivacità del vino. E che dire delle patate al forno, condite con erbe aromatiche? Croccanti all'esterno e morbide all'interno, offrono un equilibrio perfetto di consistenze e sapori.

Un abbinamento perfetto per la griglia è il burger vegetale: che sia a base di verdure, cereali o legumi, il suo sapore intenso e la consistenza compatta si abbina con un calice di Lambrusco che aggiunge freschezza al piatto. E non dimenticare le classiche bruschette con le verdure: un antipasto semplice, ma che con un calice di bollicine emiliane conquista subito tutti!

Accanto alla tradizione, i produttori emiliani presentano sempre nuove e raffinate espressioni di Lambrusco che si abbinano perfettamente a una cucina in continua evoluzione e a un pubblico sempre più attento alla qualità e all'autenticità. Così, anche un vino con una forte identità popolare come il Lambrusco riesce a interpretare uno stile più contemporaneo.

Questa bollicina racconta l’Emilia più autentica, quella della convivialità e della cucina generosa, ma con uno sguardo proiettato verso il futuro. Serviti freschi a una temperatura di circa 10°C, i Lambrusco Emilia IGT più strutturati esprimono al meglio il loro potenziale sia con i piatti più tradizionali che con proposte moderne e inclusive. In fondo, il Lambrusco non è solo un vino: è un invito a stare insieme, a celebrare le piccole gioie della vita e a vivere con autenticità. Quando la griglia è accesa e la tavola è pronta, un calice di bollicine è tutto ciò che serve per rendere speciale anche il pranzo più informale.

BEVI RESPONSABILMENTE

