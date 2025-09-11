Le Marche investono nel futuro del cinema: nascono i corsi per professionisti del suono

In questo scenario, Naturec, con la guida di Francesco Aquilanti, attiva da anni nel settore audio, ha rilevato una carenza concreta di professionisti specializzati nell’ambito sonoro. La figura del fonico, del microfonista e dell’addetto alla post-produzione audio risulta sempre più centrale e ricercata, ma spesso difficile da reperire localmente.

Per questo nasce il progetto formativo promosso da Naturec, con la guida di Francesco Aquilanti, in collaborazione con Astralmusic.

Tre corsi professionali pensati per chi vuole entrare nel mondo del suono per il cinema:

Fonico di presa diretta

Microfonista

Post-produzione audio

Francesco Aquilanti, classe 1972, opera nel mondo del cinema dal 2015, affermandosi come fonico di presa diretta, microfonista e montatore del suono. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerose produzioni cinematografiche e televisive, distinguendosi per competenza tecnica, attenzione al dettaglio e passione per il suono.

Tra i progetti a cui ha preso parte si annoverano collaborazioni con importanti registi, case di produzione e network nazionali e internazionali, contribuendo alla realizzazione di film, serie TV, documentari e cortometraggi.

Le sue esperienze includono:

Un Uomo e una Voce – A Beniamino Gigli (Lungometraggio 2017) Microfonista

Star Key (Serie TV Animazione 2018) Aiuto Montatore Suono

The Zone - Road to Chernobyl (Docufilm 2019) Montatore Suono

Non Amarmi (Lungometraggio 2020) Microfonista

Raffaello: Il Genio Sensibile (Lungometraggio 2020) Fonico di Presa Diretta/Microfonista

Tre Voci di Dentro (Serie TV 2021) Fonico di Presa Diretta/Montatore Suono

L’uomo dal Globo in mano (Lungometraggio 2021) Fonico di Presa Diretta/Montatore Suono

Criminali si Diventa (Lungometraggio 2022) Microfonista/Montatore suono

Gaspare Spontini. Celeste Amore (Docufilm 2022) Fonico di Presa Diretta/ Montatore Suono

Zonderwater (Cortometraggio 2022) Fonico di Presa Diretta/ Montatore Suono

La Pietra della Veggenza (Serie TV 2022) Fonico di Presa Diretta/ Montatore Suono

Il commissario Moretta (Serie 2022) Fonico di Presa Diretta

Un Posto Sicuro (Lungometraggio 2023) Fonico di Presa Diretta/Montatore Suono

La Stanza del Tempo Sospeso (Lungometraggio 2023) Fonico di Presa Diretta

Acqua alle Corde (Lungometraggio 2023) Microfonista

Gli Elefanti (Cortometraggio 2024) Fonico di Presa Diretta/ Montatore Suono

Mia (Lungometraggio 2024) Microfonista

Reality (Cortometraggio 2025) Fonico di Presa Diretta – Post Produzione Audio

Vita di un Uomo (Lungometraggio 2025) Fonico di Presa Diretta

Storia di una Mistress (Lungometraggio Cinema 2025) Fonico di Presa Diretta

Love Game (Serie TV 2025) Fonico Presa Diretta – Post Produzione Audio

L'urlo della Sibilla (Cortometraggio 2025) Fonico di Presa Diretta

Frammenti (lungometraggio 2025) Fonico di Presa Diretta

Le Cartarie di Fabriano (Docufilm 2025) Fonico di Presa Diretta

Sorella Madre Terra, San Francesco tra arte e natura (Docufilm 2025) Fonico di Presa Diretta

Rinaldo et Forasteria (Cortometraggio 2025) Fonico di Presa Diretta

L’obiettivo è creare una filiera tecnica solida e preparata, capace di sostenere le produzioni che scelgono le Marche come set naturale, rafforzando il tessuto professionale locale e offrendo nuove opportunità lavorative ai giovani e agli appassionati del settore.

Il cinema ha bisogno di nuove voci, anche quelle che non si vedono ma che fanno la differenza: quelle del suono.

Sarà il Corso per Microfonista ad aprire il calendario formativo.

Giovedi 18 Settembre 2025 alle ore 21:00 OPEN DAY presso Astralmusic Academy a Castelplanio (An) in Via del Commercio n°1.

Segreteria: 0731814981

https://www.astralmusic.it/

https://www.naturec.it/corsi/

https://www.facebook.com/astralmusicacademyofficial