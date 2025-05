Le notizie Estra di maggio, tra iniziative con gli studenti e il sostegno alla ricerca

Tutta l’energia di Estra nella lotta contro i tumori del sangue. Il Gruppo Estra, primo operatore delle Marche nel settore energetico, abbraccia i valori della Fondazione Lorenzo Farinelli e scende in campo nella lotta contro i tumori del sangue, sostenendo la ricerca “CAR-T e Linfomi: studio degli aspetti neurocognitivi” con un importante contributo. Un supporto energico e convinto, fondamentale per approfondire gli effetti delle terapie di contrasto alle neoplasie del tessuto linfoide e individuare possibili interventi per limitare eventuali danni a livello neurocognitivo dei pazienti sottoposti a CAR-T. Scuole viaggianti, edizione record. Il Gruppo Estra ha selezionato le scuole vincitrici tra le 893 dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; per le Marche sono le Rodari di Senigallia e Garibaldi di Ancona Il nuovo store. Uno spazio più ampio e confortevole per il nuovo negozio Estra Prometeo di Chiaravalle, in via Matteotti, dove sarà possibile fare tutte le pratiche per gas e luce.