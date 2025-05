Le notizie Estra di giugno, tra solidarietà e progetti con le scuole

I progetti con le scuole Ha fatto tappa nelle Marche il tour Scuole Viaggianti, il progetto di educazione ambientale promosso da Estra, che quest’anno ha coinvolto oltre 36.000 studenti e migliaia di insegnanti provenienti da tutta Italia. Un tour articolato in 9 tappe durante le quali gli studenti hanno ricevuto il loro meritato riconoscimento: per le Marche premiata la scuola Primaria Rodari di Senigallia. Il Gruppo Estra con Centro Papa Giovanni XXIII in occasione della Fiera di San Ciriaco e a Natale Estra ribadisce il proprio impegno al fianco del Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona, realtà di riferimento per i servizi dedicati alla disabilità nel territorio. Il Gruppo, primo operatore delle Marche nel settore energetico, oltre ad aver offerto il suo sostegno in occasione della fiera di San Ciriaco, estenderà il proprio supporto anche in occasione dei prossimi eventi natalizi. Il CdA approva i risultati consolidati di bilancio al 31 dicembre 2024 Estra vale 1,2 miliardi di euro: questi i ricavi registrati lo scorso anno dal gruppo leader nel Centro Italia, come si evince dal bilancio consolidato approvato dal consiglio di amministrazione.