Dopo il successo della passata edizione, LGS Padel Tour torna a Bologna il 10 maggio, pronto a regalare una nuova giornata di sport, spettacolo e solidarietà. Quest'anno il prestigioso torneo si terrà presso lo Zer051 Padel&Beach, confermandosi un evento che mette insieme grandi campioni, appassionati e un forte impegno benefico. Il weekend dedicato al padel non finisce qui: l’11 maggio il Tour proseguirà con uno speciale spin-off al Circolo Campo di Marte, per continuare a celebrare sport e solidarietà.

Un evento che unisce passione e impegno sociale

Promosso da LGS SportLab, agenzia specializzata in marketing e comunicazione sportiva, LGS Padel Tour prosegue nella sua missione di coniugare intrattenimento sportivo e impegno sociale. “Siamo felici di dare il via a questa nuova edizione partendo da Bologna – dichiara Lorenza Guerra Seràgnoli, Presidente di LGS –. L’obiettivo è fare squadra non solo in campo ma anche fuori, sostenendo concretamente chi ha bisogno”.

Le tappe di quest'anno saranno due: dopo Bologna, il Tour si sposterà a Roma per la finalissima di settembre.

Gli ambassador e i protagonisti

A rappresentare l’iniziativa ci sarà Stefano Mancinelli, ex capitano della Fortitudo Bologna e volto simbolo del progetto, pronto ad animare la giornata insieme a tanti altri ospiti e sportivi italiani.

Oltre al torneo VIP, spazio anche al torneo sponsor e a tante sfide che renderanno la giornata ancora più coinvolgente.

Beneficenza al centro

Quest'anno la finalità benefica è ancora più concreta: LGS ha deciso di devolvere una somma a Bimbo Tu, associazione impegnata a sostenere bambini e famiglie in difficoltà, contribuendo alla realizzazione di un nuovo campo da basket. “Siamo orgogliosi di poter dare un aiuto tangibile attraverso lo sport – aggiunge Mancinelli –. È un modo per lasciare un segno reale sul territorio”.

Festa e solidarietà anche di sera

La giornata del 10 maggio si concluderà in grande stile: la festa si sposterà a Casa Azzoguidi, dove si terrà una serata benefica il cui ricavato sarà interamente devoluto a Bimbo Tu. Un’occasione per continuare a fare del bene, anche fuori dal campo.

Sponsor e partner

LGS Padel Tour è reso possibile grazie al prezioso sostegno di Amaro Montenegro, Select, Edgar Sopper Gin, Macron, Tecnimp, Olympus, Sentirci, TER Costruzioni, Attiva Costruzioni, PepsiCo, BE-KIND, Ciclostile Architettura e Casa Azzoguidi, che confermano il loro impegno accanto allo sport e alla solidarietà.

L’appuntamento è fissato: 10 maggio al Zer051 Padel&Beach e 11 maggio al Circolo Campo di Marte. Tra grandi sportivi, sponsor e beneficenza, il LGS Padel Tour è pronto a far vivere un'altra giornata.