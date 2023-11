L’Habitat giusto? Questione di cooperazione

A Bologna la scarsità di case (e di case a prezzi accessibili) si fa sentire e colpisce con forza soprattutto le fasce meno abbienti della popolazione. Se tradizionalmente la casa è stata il primo bene rifugio degli italiani, per molti oggi si è trasformata in un sogno impossibile. È con lo sguardo a questi problemi – spiega Gaspare Caliri – che abbiamo fondato “Habitat Bologna”, progetto di abitare cooperativo e collaborativo, che mira immettere sul mercato abitazioni a prezzi calmierati e rispondenti ai bisogni delle persone che scelgono di unirsi al progetto”.

Che cosa si intende per "abitare cooperativo"?

Una cooperativa di abitanti è un’impresa che associa persone che vogliono trovare una risposta comune al proprio bisogno abitativo e di farlo insieme. Questo è il grado zero dell’abitare cooperativo. Su questa base, si apre il mondo dell'abitare collaborativo, che è fatto anche di servizi condivisi (di prossimità, alla persona, di consumo) facilitati dall’aggregazione delle persone.

Come pensate di riuscire a "calmierare" il prezzo delle abitazioni?

Tra i vantaggi di una cooperativa di abitanti c’è il fatto che, non dovendo considerare il profitto d'impresa, il costo della casa risulta più basso (a livello nazionale un 15-20% in meno), in quanto semplice somma dei costi ‘vivi’. Si può lavorare sulla qualità, anche dei servizi, senza dover alzare i prezzi, quindi offrendo una soluzione abitativa desiderabile alla classe media che si sta sempre più impoverendo.

Esistono esempi nel nostro Paese?

Nel nostro Paese, il mondo delle cooperative edilizie nasce già alla fine dell’Ottocento. Habitat Bologna è uno dei progetti più innovativi di Confcooperative Habitat, federazione che a oggi riunisce quasi mille tra cooperative di abitanti e consorzi attivi nell'ambito dei servizi alla casa, in tutt’Italia... Possiamo insomma contare su una tradizione molto strutturata e solide prospettive future.

Perché Habitat può fare la differenza qui a Bologna?

La novità è aver invertito il processo di nascita di una cooperativa di abitanti. Normalmente, si cerca l’opportunità immobiliare e solo in seguito si cercano i soci. Noi stiamo facendo il contrario: prima associamo le persone, per comprendere meglio la domanda, e dopo cercare le iniziative abitative su misura dei soci.

Come avere informazioni?

Allo sportello di Habitat Bologna, attivo già da qualche mese, si accede compilando il form su www.habitatbologna.it