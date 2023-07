L’implantologia col metodo digitale: garanzia di rapidità ed efficienza nelle cure dentali

Tutti dovremmo avere l’obiettivo di avere denti sani e belli, perché rendono il nostro viso più armonioso, facendoci più rilassati e sicuri di noi stessi e permettendoci di interagire in modo più spontaneo con le altre persone.

Ma avere una bocca sana rappresenta anche una vera e propria esigenza di salute.

Per questo motivo, ha senso dedicare alla nostra salute orale le migliori cure possibili. I numeri, peraltro, sono lì a dimostrare che le patologie dentali sono in aumento: complessivamente si stima che il 63% della popola- zione adulta sia colpita dalle carie. In Italia 20 bambini su 100 a 4 anni di età hanno già una carie dentale.

Non a caso l'erosione dentale, e cioè la perdita irreversibile della struttura del dente causata da alimenti o sostanze acide che rende più esposti alla carie, è un problema emergente negli adolescenti con una prevalenza evidente e che varia a seconda delle diverse popolazioni esaminate.

Dai 35 anni in su, una percentuale molto alta di italiani si trova ad avere a che fare con una malattia parodontale, un problema che con la crescita dell’età riguarda alla fine 8 italiani su 10 sopra i 55 anni. E le cose non vanno certo meglio invecchiando, tant’è che il problema della perdita dei denti riguarda l’80% degli ultraottantenni.

Per tale ragione, nella propria struttura di Bologna, il Centro Dentale Digitale dedica sempre più cure alle persone in età avanzata e non, ridonando loro un sorriso e denti fissi coi quali mangiare in tutta sicurezza e per godere del cibo e della compagnia.

Ma la peculiarità del Centro Digitale di Bologna, gestito da uno staff di odontoiatri perfezionati da continui corsi di aggiornamento, è anche un’altra: le procedure diagnostiche di progettazione e di fabbricazione dei manufatti protesici e dell’implantologia, hanno un ciclo interamente digitalizzato, che rende possibile, in poche ore, la consegna e la collocazione della protesi (qualora non siano necessarie cure ai tessuti di sostegno dei denti).

Questo si traduce in un risparmio di tempo e di denaro (qualora il dipendente non abbia rimborsi, il ciclo digitale ha costi sensibilmente inferiori). Il Centro offre dunque una lunga esperienza sulle migliori tecniche di implantologia, grazie alla grande affidabilità di professionisti del settore, come il Dottor Orazio Fazzina (Direttore Sanitario del Centro Dentale Digitale) e il Dottor Mauro Schifone: «Presso il Centro Dentale Digitale – sottolinea il Dottor Orazio Fazzina - l'implantologia si svolge con il processo digitale (dalla radiologia Opt/Tac), grazie al quale è possibile diagnosticare l'esatta posizione dell'impianto nella bocca del paziente, per poi procedere all'intervento con un'impronta, grazie all’ausilio di una telecamera intraorale per la costruzione di corone e ponti fissi».

Spesso gli interventi vengono eseguiti in anestesia, anche attraverso la sedazione cosciente, e il paziente perde la percezione del tempo e ovviamente del dolore, provando una generale sensazione di pieno comfort.

Il Centro Dentale Digitale offre dunque cure efficaci e in tempi rapidi ed è in grado, come detto, di ridare denti fissi a persone di qualsiasi età.

