L’importanza della disinfestazione

Da qualche anno a questa parte l’igiene e la salubrità degli ambienti hanno assunto un’importanza enorme rispetto a un tempo. Gli anni della pandemia hanno rappresentato un punto di svolta e hanno fatto emergere la necessità di prestare la massima attenzione non solo alla pulizia ma anche alla disinfestazione degli ambienti sia interni che esterni, a prescindere che si tratti di luoghi pubblici o privati, industriali, commerciali o sanitari.

Regolari interventi di disinfestazione aiutano a salvaguardare la salute di chi vive o lavora in questi luoghi. Tutti sappiamo, infatti, che insetti, roditori e parassiti sono potenziali vettori di microrganismi patogeni e dunque vanno periodicamente eliminati per evitare che crescano di numero in modo esponenziale.

Oltre a essere potenzialmente pericolosi per l’uomo e per gli animali domestici, questi piccoli e sgraditi ospiti sono anche fastidiosi soprattutto, ma non solo, in quei luoghi dove ci si aspetta di trovare comfort e relax come alberghi, ristoranti, piscine, giardini e terrazze, dove il benessere e la soddisfazione dell’ospite è l’obiettivo numero uno. Lo stesso vale, naturalmente, per scuole, ospedali, case di cura, centri commerciali, palestre e magazzini.

Si pensi ai problemi che i topi ma anche le formiche, ad esempio, possono causare all’interno di mense e cucine, alle provviste alimentari, a impianti elettrici, mobilia e addirittura agli elementi strutturali di un edificio.

Prima di qualsiasi intervento, eseguiamo un sopralluogo per valutare il singolo problema e trovare la migliore soluzione possibile. Poi interveniamo con tempestività e professionalità mettendo in campo personale appositamente formato dai nostri esperti interni.

I nostri operatori altamente specializzati sanno come e in quale momento è meglio intervenire per risolvere qualsiasi problema di infestazione da topi, mosche, zanzare, formiche, scarafaggi, piccoli parassiti, zecche, vespe e calabroni.

Sappiamo quanto sia importante che gli ambienti da disinfestare vengano rimessi a disposizione delle persone che vi vivono e lavorano entro tempi brevi e senza alcun rischio per la loro salute. Ecco perché i prodotti che utilizziamo, rigorosamente a basso impatto ambientale, sono sì altamente efficaci ma al tempo stesso non nocivi per l’uomo né dannosi per gli arredi e le attrezzature presenti sul posto.

Infine, per dare ai nostri clienti la certezza di non avere mai problemi di infestazione da animali nocivi, e con essi gravi danni sanitari e di immagine, consigliamo di stipulare accordi di manutenzione periodici che possiamo programmare ed eseguire nel periodo più adatto in funzione del problema specifico. Resta sempre valido, infatti, il vecchio detto “prevenire è meglio che curare”.

Ambienta