“Lo sport che cambia la città”. Seconda Giornata Italiana del Social Business

La Giornata del Social Business 2024: Lo Sport come Attivatore Sociale

Il 10 ottobre si terrà la seconda tappa della Giornata italiana del Social Business, l’evento italiano ispirato al Premio Nobel e primo ministro del Bangladesh M. Yunus organizzato dalla Fondazione Yunus Italia con l’obiettivo di esplorare il ruolo dello sport come strumento di attivazione sociale, specialmente in contesti urbani. L’evento porrà al centro della discussione il potenziale dello sport nel generare impatti sociali positivi, promuovendo valori quali benessere, inclusione, civismo e relazioni di comunità.

La Giornata del Social Business coinvolgerà personalità di spicco provenienti dal mondo dello sport, dell’imprenditoria e delle istituzioni locali che lavorano per favorire il contributo dello sport alla trasformazione sociale. Particolare attenzione verrà dedicata al contesto bolognese, un territorio che ha saputo utilizzare lo sport non solo come mezzo di intrattenimento, ma anche come un vettore per la coesione sociale, lo sviluppo economico e la rigenerazione urbana. Bologna rappresenta un esempio significativo di come lo sport possa fungere da catalizzatore per il rilancio delle relazioni di comunità, generando al contempo economie sostenibili e inclusione e testimonianza del concetto di Social Business, caro all’economista premio Nobel per la Pace, Muhammad Yunus, il cui modello promuove un'economia al servizio del benessere collettivo.

“Lo sport che cambia la città”

L’evento sarà arricchito da due panel di discussione. Il primo, intitolato Sport, città e comunità, vedrà la partecipazione di figure di spicco come l'ex calciatore del Bologna FC, Beppe Signori, il direttore di sviluppo di Nomisma Marco Marcatili, la responsabile delle relazioni esterne di PMG Italia Silvana Fusari, l’allenatrice e primatista FIDAL nel settore lanci Marinella Vaccari Zanetti, e Maurizio Marano, presidente dell'Osservatorio Sport e Sostenibilità dell'Università di Bologna. A questo tavolo prenderà parte anche Francesca Santoro della Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche, per evidenziare il legame tra sport, salute e inclusione.

Il secondo panel sarà dedicato al Caso Bologna, con un focus su come lo sport abbia contribuito a stimolare nuove dinamiche economiche e sociali nella città. Tra i partecipanti vi saranno il Sindaco di Bologna Matteo Lepore, il presidente della Virtus Bologna Massimo Zanetti, il direttore di Confcommercio Ascom Bologna Giancarlo Tonelli, la presidente del Comitato Italiano Paralimpico per la Regione Emilia-Romagna Melissa Milani, il vicedirettore de Il Resto del Carlino Valerio Baroncini, il presidente di Emil Banca Gianluca Galletti e Daniele Ravaglia, presidente della Fondazione Bologna Welcome. La conduzione della giornata sarà affidata al giornalista Lorenzo Benassi Roversi.

L’iniziativa, che vede come Main sponsor Emil Banca, si terrà presso MUG, Magazzini Generativi, Via Emilia Levante 9F, Bologna dalle 18:00 alle 20:00 e sarà trasmessa interamente da TRC-Bologna giovedì 17-10 ore 21.30. L’ingresso è gratuito ma si consiglia l’iscrizione al seguente link: https://fondazioneyunus.it/seconda-edizione-della-giornata-italiana-del-social-business-il-10-ottobre-2024-a-bologna/