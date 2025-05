Lungo i cammini storici: tra natura, cultura e golose deviazioni

L’Emilia propone un tesoro di sentieri dove l’anima si eleva, gli occhi gioiscono e il palato ringrazia. È la “terra dello Slow Mix” che si rivela un passo alla volta. In occasione del Giubileo 2025, le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia (territorio di Visit Emilia) si propongono come mete ideali sia per chi cerca un’esperienza di cammino spirituale autentico, lontano dalle folle ma vicino all’essenza del pellegrinaggio tradizionale, sia per chi vuole immergersi nella natura in una destinazione sempre più sostenibile. Due “filosofie” di percorso legate anche della straordinaria cultura enogastronomica del territorio. «I nostri cammini sono come l’Emilia stessa: generosi, autentici e con sorprese dietro ogni curva»: confida Simone Fornasari, presidente di Visit Emilia. «Chi arriva camminatore, riparte ambasciatore. Nel 2025 c’è una sorpresa in più. Una tazza metallica viene regalata ai pellegrini che chiedono le credenziali agli IAT sul percorso dei cammini emiliani. Pratica, indistruttibile, amica dell’ambiente. Così il pellegrino si porta a casa non solo ricordi, ma anche un oggetto che racconta una filosofia. Quella dell’Emilia che cammina verso il futuro, un sorso alla volta».

Via Francigena Itinerario culturale del Consiglio d’Europa dal 1994, attraversa per 143 km l’Emilia-Romagna, dal guado sul Po a Calendasco nel piacentino fino al Passo della Cisa nel parmense. Tappe iconiche: Piazzale delle Crociate, Piazza Cavalli, il Castello di Paderna, l’Abbazia di Chiaravalle della Colomba, Fornovo, Berceto e il Duomo di Fidenza. A Fidenza dall’8 all’11 maggio si terrà il Francigena Fidenza Festival. Lungo il percorso, si trovano numerosi caseifici di Parmigiano Reggiano da visitare e... assaggiare! www.viefrancigene.org

Parmigiano Reggiano lungo la Via Francigena

Via degli Abati Conosciuta come la “Francigena di montagna”, fu seguita dai monaci di San Colombano da Pavia a Pontremoli. Dei suoi 190 km, ben 127 si snodano in Emilia-Romagna, con tappe simboliche come Bobbio e l’Abbazia di San Colombano. Un’occasione imperdibile per assaporare i Salumi DOP Piacentini: Coppa, Pancetta e Salame, da abbinare ai vini dei Colli Piacentini DOP, come Barbera, Croatina, Malvasia di Candia Aromatica e Ortrugo.

Salumi piacentini

Cammino di San Colombano Ripercorre i 330 km (65 in regione) del viaggio del santo irlandese fino a Bobbio, dove fondò il suo ultimo monastero nel 614. Oltre al valore spirituale, è un cammino che permette di immergersi nei paesaggi emiliani e nelle tradizioni gastronomiche legate ai territori attraversati.

Monastero di San Colombano a Bobbio

Via Matildica del Volto Santo Un percorso di 285 km in 11 tappe da Mantova a Lucca, sulle tracce della Gran Contessa Matilde di Canossa, passando per i suoi castelli – Canossa, Rossena, Carpineti, Bianello. L’Emilia qui profuma di storia… e di Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP, da scoprire nelle antiche acetaie, vere cattedrali del gusto.

Via di Linari Deviando dalla Francigena, si snoda per 135 km (110 in Emilia) verso Parma, tra arte, natura ed enogastronomia. Lungo la Valle del Parma si raggiunge Langhirano, regno del Prosciutto di Parma e sede dell’omonimo museo, dominata dal fiabesco Castello di Torrechiara. Si prosegue verso l’Abbazia romanica di Badia Cavana e le valli dell’Enza, tra sapori e silenzi. Da non perdere il Passo del Lagastrello con i ruderi dell’antica Abbazia dei Linari.

Sentiero dei Ducati Ricalca l’antico confine tra il Ducato Estense e quello di Parma in 210 km (7 tappe in Emilia). Da Reggio Emilia si cammina fra uliveti, vigneti e piccoli borghi fino all’Alpe di Succiso. L’itinerario tocca i luoghi matildici e offre la possibilità di rientrare dalla Via di Linari, magari con sosta gastronomica tra le eccellenze parmensi.

A piedi lungo la Via Francigena

Lungo questi antichi sentieri è possibile alloggiare in ostelli, b&b, agriturismi e alberghi. Gli IAT sono a disposizione per fornire informazioni dettagliate sui cammini e per consegnare la “Tazza del Pellegrino”, gadget simbolico preparato da VisitEmilia.

Sul sito sono indicate tutte le informazioni sui sentieri storici, insieme a proposte di alloggio e tante esperienze da vivere lungo il cammino: degustazioni in cantine, acetaie, prosciuttifici e caseifici, oltre a numerosi suggerimenti offerti dai membri della rete Food & Wine di Visit Emilia.

Per info visitemilia.com

Francigena Fidenza Festival dall’8 all’11 maggio

Roberta Frisoni Assessora Turismo Regione Emilia-Romagna e Simone Fornasari presidente di Visit Emilia con la Tazza del Pellegrino

La quinta edizione del Francigena Fidenza Festival (8-11 maggio 2025) celebra la Via Francigena con il tema “L’Orizzonte è Roma. Dal finito all’infinito”. Quattro giorni di eventi trasformano Fidenza (PR) in un crocevia culturale, con ospiti di rilievo come Jacopo Veneziani, Enrico Brizzi, Pietro Boitani, Lorenzo Barone, Irene Colzi e Davide Fiz. Il programma include camminate guidate, visite alla Cattedrale (capolavoro di stile romanico), conferenze e convegni, mostre e presentazioni di libri. Inoltre, iniziative per bambini e scuole, concerti, mercatini artigianali e degustazioni del “Menù del Pellegrino”. Venerdì 9 maggio l’eurodeputato Stefano Bonaccini dialogherà con gli studenti in un incontro sui valori dell’Unione Europea, rendendo accessibili temi come cittadinanza attiva e opportunità comunitarie. L’evento rappresenta l’impegno per il riconoscimento UNESCO dell’intero itinerario, valorizzando il ruolo strategico di Fidenza lungo l’antico percorso da Canterbury a Santa Maria di Leuca. Il Festival è organizzato dal Comune di Fidenza, con il patrocinio di Università di Parma e Diocesi di Fidenza. Con il contributo e il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Visit Emilia Camera di Commercio dell’Emilia, in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, Iat-R Fidenza Casa Cremonini, Gruppo Podistico Quadrifoglio. Con il sostegno di SMTP, Pfannenberg, First Point e Gas Sales Energia. Per info: https://www.francigenafidenzafestival.it/ Da questo link è possibile scaricare tutto il programma e prenotare direttamente gli eventi: https://taplink.cc/francigenafidenzafestival