L'Università di Bologna apre le porte

Dalle giornate in presenza fino a quelle "virtuali". Gli Open day in programma a Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini si svolgeranno in presenza e online e saranno un'importante occasione per entrare all'Università, conoscerla da vicino e per mezzo di chi già la vive ogni giorno. Sarà infatti possibile parlare e confrontarsi anche con gli studenti già iscritti e condividere con loro dubbi ed esperienze sulle Lauree di primo livello (3 anni) e Magistrali a ciclo unico (5 anni).

I Campus di Forlì e Cesena

CampusForYou è la giornata in presenza organizzata dai Campus di Forlì e Cesena, sabato 18 novembre dalle 9 alle 13, in Via dell'Università, 50 a Cesena, per presentare i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di entrambi i Campus.

Sarà offerta ai partecipanti una panoramica completa ed esaustiva dei 19 corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico dei due Campus: Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche (Laurea triennale a Cesena); Architettura (Laurea magistrale a ciclo unico a Cesena); Economia e commercio (Laurea triennale a Forlì); Ingegneria aerospaziale (Laurea triennale a Forlì); Ingegneria biomedica (Laurea triennale a Cesena); Ingegneria e scienze informatiche (Laurea triennale a Cesena); Ingegneria elettronica (Laurea triennale a Cesena); Ingegneria meccanica (Laurea triennale a Forli); International studies (Laurea triennale a Forlì); Lingue e tecnologie per la comunicazione interculturale (Laurea triennale a Forlì); Management and economics (Laurea triennale a Forlì); Medicina e chirurgia (Laurea magistrale a ciclo unico a Forlì); Scienze e cultura della gastronomia (Laurea triennale a Cesena); Scienze e tecniche psicologiche (Laurea triennale a Cesena); Scienze internazionali e diplomatiche (Laurea triennale a Forlì); Sociologia (Laurea triennale a Forlì); Tecnologie alimentari (Laurea triennale a Cesena); Tecnologie dei sistemi informatici (Laurea triennale a Cesena); Viticoltura ed enologia (Laurea triennale a Cesena).

Sarà possibile seguire l'evento anche online, indicando al momento dell'iscrizione su almaorienta.unibo.it, la modalità di partecipazione preferita nella data prescelta.

Il Campus di Ravenna

Per scoprire i corsi del Campus di Ravenna, è in programma un Open day virtuale, mercoledì 15 novembre. Una giornata, dalle 15 alle 18, per esplorare i corsi del Campus: la Laurea triennale in Beni Culturali, la Laurea triennale in Storia, società e

culture del Mediterraneo, la Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, la Laurea triennale in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali ed Innovativi, la laurea triennale internazionale in Building Construction Engineering, la Laurea triennale in Scienze Ambientali, la Laurea magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, la Laurea triennale in Giurista per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione, la Laurea triennale in Logopedia, la Laurea triennale in Infermieristica, la Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

Per partecipare è necessario registrarsi all’evento sul sito almaorienta.unibo.it

Il Campus di Rimini

Il Campus di Rimini, per presentare la propria offerta formativa, i servizi e le opportunità, ha organizzato due giornate in presenza, in Via Angherà, 22 a Rimini.

Mercoledì 29 novembre, dalle 8.30 alle 12.30, saranno presentati il corso di Laurea triennale in Educatore sociale e culturale, la Laurea triennale in Culture e pratiche della Moda, la Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, la Laurea triennale in Economia del turismo (curriculum in italiano e curriculum International tourism and leisure industries).

Giovedì 30 novembre, dalle 8.30 alle 13.30, le studentesse e gli studenti avranno la possibilità di scoprire la Laurea triennale in Infermieristica (saranno inoltre presentati i corsi in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, in Ostetricia e in Fisioterapia con sede didattica a Bologna e sezione per le attività tecnico pratiche anche a Rimini), La laurea triennale in Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali, la Laurea Magistrale a ciclo unico internazionale in Pharmacy, la Laurea triennale in Statistica, finanza e assicurazioni, la Laurea triennale in Economia dell’impresa (curriculum in italiano e curriculum International financial and business management).

In entrambe le giornate sarà possibile avere informazioni su benefici economici e servizi di Campus presso i punti informativi. Inoltre il 29 novembre, alle ore 15, sarà possibile partecipare all’evento on line per studenti con disabilità o DSA per conoscere i supporti ad essi dedicati.