M&A per la crescita, 20 anni di M&A in Italia, le migliori operazioni del 2023

Alfasigma è stata selezionata come finalista alla ventesima edizione degli M&A Awards, l’iniziativa promossa da KPMG e Fineurop Soditic Spa, con la collaborazione di Borsa Italiana e Class Editori, e con il patrocinio dell’Università Bocconi e AIFI, che premia le migliori operazioni di fusione e acquisizione celebrando l’importanza dell’M&A come leva strategica per la competitività delle imprese.

La società farmaceutica è stata selezionata nella categoria M&A ‘Italia su Estero’, per l’acquisizione di Intercept Pharmaceuticals, Inc., da una giuria di alto prestigio composta da esperti del settore.

L’evento di celebrazione si è svolto giovedì 16 maggio presso la sede di Borsa Italiana.

Francesco Balestrieri, CEO di Alfasigma ha preso parte alla tavola rotonda “M&A per la crescita: i fattori di successo” con un intervento focalizzato sull’evoluzione delle M&A a partire dalla storia di Alfasigma, una delle principali aziende farmaceutiche italiane. Alfasigma nasce dall’unione di due realtà Alfa Wassermann e Sigma-Tau ed è una realtà con solide radici italiane che nell’ultimo hanno avviato un importante percorso di crescita all’estero grazie alle M&A.

Nell’autunno 2023, l’azienda ha annunciato e completato l’acquisizione, attraverso un’offerta pubblica d’acquisto (OPA), della biotech quotata al Nasdaq, Intercept Pharmaceuticals Inc., rafforzando la sua presenza negli Stati Uniti e consolidando la propria leadership di mercato nell’area gastrointestinale e delle malattie rare del fegato. Con questa acquisizione Alfasigma amplia la propria pipeline e rafforza l’attività R&D con l'aggiunta di progetti in diverse fasi di sviluppo per pazienti affetti da colangite biliare primitiva (CBP).