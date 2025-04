Mediterraneo feat. Gerolamo Sacco Non Mi Lasciare Più (Tutto Bene)

Non mi lasciare più (tutto bene) è il nuovo singolo di Mediterraneo, il progetto discografico di Paolo Bonazza, in questa occasione insieme a Gerolamo Sacco (prod. e voce). La storia comincia in una tranquilla città svuotata dall'arrivo dell’estate dove il protagonista è solo, ma dal primo “tutto bene” in poi la canzone diventa un riempipista inarrestabile, con il nostro eroe circondato da musica, ragazze e divertimento; balla e non si ferma più, dimenticandosi, forse, di lei che lo aveva lasciato. La ricerca indie pop di Mediterraneo arriva così a una svolta latina inaspettata e piena di sorprese, che mescola influenze reggaeton e dembow con i ritmi del nostro sud, generando un inedito creativo anche a livello di armonie musicali. Percussioni di Domenico Miriello (ideatore della cellula musicale), arrangiamento del brano di Gerolamo Sacco (interprete e co-compositore) e testo di Paolo Bonazza e Giordano Spagnol.

Paolo Bonazza: Con questo brano chiudo un cerchio aperto tanti anni fa con Domenico Miriello (batterista professionista e compositore). Proprio con lui ho iniziato a suonare poco più che bambino, Domenico alla batteria e io alle tastiere. Abbiamo fin da allora sognato di pubblicare un brano insieme e, dopo tanti anni, siamo riusciti a realizzarlo.

Gerolamo Sacco: Collaboro al progetto di Mediterraneo dall'esordio con Malavoglia e Roberta Giallo. Ho sempre detto a Paolo che mi sarebbe piaciuto esplorare atmosfere più latine, in onore del mare. Un pomeriggio Paolo Bonazza si è presentato in studio con un tape di Domenico Miriello, mi ha spiegato la sua idea di musica e testo e mi sono subito innamorato. Mi ha colpito molto che fosse un brano “estivo”, ma con gli accordi minori, come le hit degli anni Sessanta. Tipo “Azzurro” ma... latina e pure con tante modulazioni armoniche! Wow. Una volta affinato il testo insieme al nostro autore Giordano Spagnol qui in Miraloop (la nostra casa discografica a Bologna), dovevo produrre la prima versione con una voce guida, ma, quando ho iniziato a cantarla, il pezzo toccava in me delle corde emotive potenti, mi faceva emozionare, sorridere... anche un po’ di blu. Quando l'ha sentita, Paolo mi ha guardato e mi ha detto: “ehi, ma questa *devi cantarla tu!”.

Multilink: https://pirames.lnk.to/NonMiLasciarePiuTuttoBene

Mediterraneo è il progetto discografico di Paolo Bonazza, un luogo di interazioni e relazioni artistiche che, come il mar Mediterraneo, abbraccia Nord e Sud. I protagonisti dell’azione creativa sono la melodia, il ritmo e soprattutto il testo, la poesia in una canzone. Per ogni canzone, l’autore sceglie con cura gli interpreti che percepisce essere più adatti a esprimere le giuste emozioni. Finora hanno partecipato al progetto: Roberta Giallo, Malavoglia, Giolero, Marco Gatti, Lorenzo Minarini, Vale CMQ, Aurora Convertini e Gerolamo Sacco.

Gerolamo Sacco nasce nel 1980 a Bologna. Eclettico e poliedrico produttore italiano, inizia ad appassionarsi di musica a 19 anni e a 21 entra alla Media Records alla corte di Gigi D’Agostino, con cui lavorerà 5 anni come produttore e ideatore. Nel 2007 si laurea in Storia della Musica Moderna e Contemporanea e in seguito viene ammesso, da autodidatta, al Conservatorio Martini di Bologna, dove studierà composizione armonia e contrappunto per 4 anni con il maestro Grandi. È in questo periodo che prende forma il progetto Miraloop, che debutta alla fine del 2008 come la “prima casa discografica fondata da musicisti” con quattro etichette indipendenti che si occupano ognuna di un mondo musicale differente. Dal 2009 a oggi Gerolamo produce più di trecento pubblicazioni per decine di artisti diversi, centinaia di brani di generi anche diversissimi fra loro, ottenendo più di cento posizionamenti in chart di vendita, sia con ghost project che con progetti di artisti esordienti, spaziando tra pop cantautorale, elettronica, musica d'autore e colonne sonore: Radio Miraloop, la web radio della casa discografica bolognese, trasmette tutte le sue produzioni di svariati generi 24 ore su 24. Nel frattempo porta avanti il suo progetto artistico, contraddistinto da atmosfere sognanti ed esplorazioni sonore, ma soprattutto dalla sua voce. Dal primo album “Alieno” (top100 iTunes tutti i generi in Italia, 2013), il suono e la voce di Gerolamo si formano e si trasformano fino a Mondi Nuovi (2019), il secondo album scritto insieme a Senatore Cirenga e accompagnato in radio da quattro singoli “Casa Mia”, “Stelle Dipinte”, “Momo (Qui)” e “La Prima Estate del Mondo”. Da “Batman & Bugo” in poi, insieme all'amico e collega Devon Miles, il viaggio continua con la pubblicazione di singoli: gli ultimi tre “Delicata”, “L'Ira” e “Bloccati nella città”. Ufficio stampa di Gerolamo Sacco - Filippo Broglia (filippo@broglia.biz)

https://www.instagram.com/mediterraneo.official

https://www.instagram.com/gerolamo_sacco

https://www.instagram.com/miraloop