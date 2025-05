Molini a Porte Aperte 2025: una giornata tra farina, tradizione e pizza

Sabato 24 maggio 2025 torna a Modena Molini a Porte Aperte, l’evento organizzato da Molini Industriali nell’ambito dell’omonima iniziativa nazionale promossa da Italmopa – Associazione Industriali Mugnai d’Italia. Un progetto diffuso su tutto il territorio italiano con l’obiettivo di aprire le porte dei mulini alla cittadinanza, offrendo a grandi e piccoli l’opportunità di scoprire da vicino le antiche pratiche dell’Arte Bianca, tra tradizione e innovazione. L’evento, a ingresso libero e senza prenotazione, si svolgerà presso lo stabilimento di Molini Industriali, in Strada Attiraglio 133 (ingresso da Via Francia), e rappresenta un’occasione unica per immergersi nel mondo della farina, osservando il processo produttivo e riscoprendo un mestiere fondamentale della filiera agroalimentare italiana. Nel corso della giornata si potrà partecipare alla presentazione delle farine, esplorando le caratteristiche delle diverse tipologie, le tecniche di selezione del grano e i metodi di macinazione che ne determinano qualità e autenticità. Un’occasione per avvicinarsi alla materia prima con uno sguardo più consapevole e curioso.

Protagonista assoluta dell’edizione 2025 sarà la pizza, celebrata attraverso tre imperdibili sessioni di show cooking dal vivo condotti da un esperto mastro pizzaiolo. Alle ore 10:00 si comincerà con la Pizza Napoletana, proposta nelle varianti Classica STG, Ruota di Carro e Contemporanea. Alle ore 12:00 sarà il turno della Pizza alla Pala e della Pizza in Teglia, mentre alle ore 14:30 si concluderà con la preparazione della Pizza Romana Classica. Al termine di ogni sessione, il pubblico potrà degustare le pizze appena sfornate, realizzate con le farine dello stesso mulino. Dalle 10:30 alle 16:00, inoltre, sarà attiva una degustazione continua di pizza e tigelle, per un’esperienza gastronomica autentica e adatta a tutta la famiglia.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Tutte le aree aperte al pubblico sono prive di barriere architettoniche, garantendo la piena accessibilità anche a persone con disabilità. Gli amici a quattro zampe sono benvenuti nell’area cortiliva, purché condotti al guinzaglio.

Molini a Porte Aperte non è solo un evento divulgativo, ma un’esperienza coinvolgente che racconta la passione, la tecnica e l’innovazione che si celano dietro ogni sacco di farina. Un’occasione per valorizzare un mestiere antico e per riscoprire il legame profondo tra territorio, cultura alimentare e sapere artigianale.

Per il programma completo e ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale: www.moliniindustriali.it

Evento promosso da Molini Industriali, nell’ambito dell’iniziativa nazionale di @Italmopa – Associazione Industriali Mugnai d’Italia.