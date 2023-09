Montanari Ceramiche interpreta le ultime tendenze

Se avete voglia di cambiare ma non sapete da che parte iniziare, un buon punto di partenza è affidarsi a chi vi può garantire una consulenza professionale di alto livello, unita a serietà e creatività.

Spesso, il primo ambiente che gli italiani vogliono rinnovare è il bagno: luogo del relax, e del comfort, sempre più centrale nella ristrutturazione di una casa. A questo proposito le soluzioni di interior design che avete a disposizione sono tantissime. Online, oltre che negli store delle città, trovate centinaia di idee diverse tra colori e finiture.

Qui vi parliamo, tra le tante proposte, di quelle di Montanari Ceramiche, leader di settore con un ampio showroom a Crespellano, provincia di Bologna, e un sito di e-commerce particolarmente fornito, dove potete trovare di tutto: consulenza, progettazione e vendita di ceramiche di alta qualità, piastrelle, lavabi, sanitari, box doccia, rubinetteria e complementi di arredo bagno, ma anche molto altro, per cambiare il volto del vostro appartamento.

Le piastrelle

Per gli amanti dello stile classico, Montanari Ceramiche offre la collezione Eternity Classic caratterizzata da piastrelle sui toni del beige e del nero con decori che richiamano lo stile rococò: riccioli e fronde dalle linee curve ed eleganti per un design di classe e dal tocco vintage.

La collezione Eternity Contemporary è invece pensata per chi preferisce soluzioni moderne dalle linee geometriche e ben definite sempre sui toni del nero, del beige e del marrone.

Non mancano motivi per chi vuole circondarsi di natura e animali anche a casa: se amate questo stile potete scegliere il decoro Il bosco dei cervi o Il veliero, per il massimo relax.

Se invece amate il classico, tra le finiture più vendute c’è il decoro Isabel che si adatta sia a stili classici che a stili più moderni o contemporanei. Scegliete invece Kerart se avete un debole per il provenzale, ideale ad esempio come rivestimento per la cucina.

Se avete una forte anima urban, la collezione Opificio fa per voi (e in questo momento è anche in offerta).

Infine, se siete amanti del mosaico potete optare per un Ice smoke oppure, per qualcosa di più audace e divertente, per l’Happiness della collezione Bubble Dream.

I lavabi

Anche per i lavabi le parole d’ordine sono sempre stile, design, comfort e sicurezza. Dai sempre più ricercati modelli ovali a bacinella o a catino delle serie Outline e Moon nei colori del bianco e del grigio, a quelli in marmo effetto legno naturale della serie Pegasus, fino ai modelli più classici da appoggio e incasso delle serie Tupil, Nuo e Sophie, Montanari Ceramiche propone lavandini per tutti i gusti e per tutti gli stili.

Scorrete la gallery delle foto che trovate sul sito: troverete diversi prodotti a prezzo scontato o con la promo spedizione gratuita.

I piatti doccia

Curvi, quadrati, rettangolari, i piatti doccia di Montanari Ceramiche sono adatti a qualsiasi tipo di bagno e sono disponibili in diverse misure per garantire comfort e stile allo stesso tempo.

Bellissime le soluzioni da abbinare al parquet, se siete tra quegli italiani che hanno scelto la magia del legno anche in bagno.

I sanitari

Montanari propone anche un’ampia gamma di sanitari, dove domina incontrastato il bianco. La serie Nemesi si adatta ad esempio a bagni contemporanei con un’elevata altezza e una certa imponenza, protagonisti quindi di ambienti minimal.

Sanitari a terra di diverse serie (come Fusion, Metropolitan e Nest) e sospesi (come Nemesi) sempre dalle linee decise e moderne si adattano sia ad ambienti classici che contemporanei.

Se vi piace osare, provate la serie Nanà, davvero ricercata e di grande design.

I mobili da bagno

Diverse anche le soluzioni di arredo per bagni moderni e contemporanei con le serie Mia, Pulse, Moon e tante altre. Composizioni di design che garantiscono stile e comfort nei colori del bianco, del grigio e del nero. Sospesi o a colonna, sul sito web troverete il modello che fa per voi.

La rubinetteria

Tante anche le proposte di rubinetteria: batterie per bidet con colli girevoli e leve in porcellana (serie Kent), senza getto (serie 800), miscelatori dalle linee eleganti e curve (serie New Generation), geometriche e squadrate (serie Studio) e bracci doccia.

Se siete rigorosamente amanti del design asciutto e moderno, resterete incantati dalla serie Hansacanyon. Se vi piace farvi sedurre dalla tecnologia, in queste serie trovate anche un miscelatore monoforo a controllo elettronico.

Se volete optare per una soluzione elegante e d’effetto, bellissima anche la serie Italia 150.

Gli accessori

Da Montanari Ceramiche potete acquistare anche accessori come dispenser, dosatori, bicchieri d’appoggio, cestini contenitori per abbellire e rendere il vostro bagno ancora più accogliente, confortevole ed elegante.

Gli sconti

Una sezione speciale dell’e-shop di Montanari Ceramiche è dedicata agli articoli in sconto (la potete trovare cliccando qui).

Troverete soluzioni in ceramica a metà prezzo. Qualche esempio? La bellissima composizione bagno lavabo + specchiera + armadietto a colonna bagno Pulse, oppure il bidet sospeso in ceramica bianca della serie Abito.