Moodna Park: quattro giorni di festival tra musica, cibo e mercatini creativi

“Follow your Moodna”. Un invito a lasciarsi andare e a seguire il proprio mood per quattro giorni e quattro notti. Dal 30 maggio al 2 giugno i riflettori si accendono al Parco Enzo Ferrari di Modena. Una location iconica per la città, dove natura e divertimento si fondono, per prendere vita con un mood rinnovato, quello di Moodna Park.

Un incontro che si riflette anche nel nome: da una parte “mood”, l’atmosfera, il sentimento e lo spirito che animano l’evento. Dall’altra, “Mòdna”, come i modenesi chiamano affettuosamente la propria città in dialetto. Un’unione simbolica che racconta un festival con il cuore calato nel territorio, ma con lo sguardo rivolto all’innovazione e alla condivisione.

Performance live e dj set, talk, attività all’aperto, food truck e market di prodotti artigianali: alla sua prima edizione, il nuovo festival che infiamma l’estate modenese promette di regalare un’esperienza estremamente immersiva adatta a ogni età. Sul palco si alternano artisti come Eiffel 65, DJ Albertino, Alex Neri, Nicola Zucchi e format locali, tra cui Disco Euphoria e Tremenda. Ad accompagnare la musica, oltre alle specialità tradizionali modenesi, una selezione di cucine dal mondo: dagli arrosticini alla cucina greca, passando per ravioli cinesi e street food messicano.

Moodna Park è molto più di un evento musicale: è un’occasione unica per riscoprire il parco come luogo vivo, inclusivo, trasformato in una grande festa a cielo aperto dove ciascuno può trovare il proprio “mood”. Un festival pensato per incontrarsi, divertirsi e vivere la città in modo nuovo.

Il progetto è reso possibile anche grazie alla sinergia tra partner e sponsor, tra cui: Il Resto del Carlino, Comune di Modena, Chill Studio, Grandemilia, Ingegneria Emiliana, Autotorino, Spot Modena, Unimore Party, Forst Italia, Red Bull, Monte Cimone, The Perfect Cocktail, CPL Concordia, Generali Assicurazioni, CCM – Cooperativa Cartai Modenese, Delta Coperture, Poke Balle, Dim Sum Gnam, Bafa Bandiere, General Sound e O.ME.GA. Una rete di realtà diverse, unite dalla voglia di investire sul territorio e costruire insieme un’esperienza che vuole essere, prima di tutto, un momento di comunità, divertimento e cultura.