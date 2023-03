Mostra “WARHOL HARING BASQUIAT” - Music, Art and Fashion

La mostra che non ti aspetti al Next Exhibition Museum, presso Palazzo Belloni, ha già registrato oltre 7.000 presenze in meno di un mese di apertura.

“Art, Music and Fashion” ha sorpreso il pubblico emiliano e non solo per il suo taglio innovativo e particolare. La mostra non presenta infatti la solita Marilyn di Warhol ormai sovraesposta al pubblico; bensì contenuti nuovi e inediti, legato dal file rouge della musica e della creatività che si respirava nei clubs della New York underground degli anni ’80, quando l’arte “avveniva” di notte.

A scandire il percorso molte fotografie. Tra queste lo scatto simbolo ritrae Warhol, Haring e Basquiat nel Warhol’s Factory Studio di New York nel 1984 e la stanza con tutte le immagini delle feste, delle follie e degli eccessi dello Studio 54. E le copertine dell’iconico “Interview Magazine” con raffigurati divi come Diana Ross, Mel Gibson, Cindy Lauper, Mick Jagger, Madonna, Graces Jones, Arnold Schwarzenegger, Yoko Ono, Elisabeth Taylor, Jack Nicholson, Tom Cruise, Sylvester Stallone e John Travolta.

In esposizione l’esemplare originale e firmato da Warhol della copertina del vinile “The Velvet Underground & Nico by Andy Warhol”, considerata ancora oggi come la copertina più celebre del mondo, non riportando il nome del gruppo, ma solo la celebre banana e la firma di Andy Warhol.

Insieme a tutte le altre celebri cover disegnate - tra cui spicca per importanza quella dell’album “Sticky Fingers” dei The Rolling Stones – e le Polaroids originali che ritraggono i principali artisti musicali e non con cui Warhol instaurò un rapporto di lavoro e amicizia. Tra queste lo scatto dello stilista italiano Giorgio Armani, del 1981, e una foto di gruppo con dei giovanissimi Mike Tyson e Naomi Campbell.

E ancora alcuni esemplari originali di chitarre, firmate da artisti come Paul Anka, Liza Minelli, Micheal Jackson e Lou Reed; e memorabilia accompagnate da preziosi oggetti da collezione come la celebre cover del TIME del 1984, che riporta sulla copertina un ritratto di Michael Jackson realizzato da Warhol.

Presenti anche tutte le principali cover musicali realizzate da Keith Haring, insieme a preziose testimonianze storiche come fotografie originali e vari oggetti da collezione, tra cui le copertine dei vinili realizzate per l’amico dj e curatore del club Paradise Garage, Larry Levan.

Tra i pezzi più prestigiosi esposti la cover del disco di David Bowie “Without You” del 1983 e l’LP di Elton John “Are you ready for Love” del 2003, uscito quindi dopo la morte di Haring, avvenuta nel 1990.

In mostra pure l’unica serigrafia su lamiera di Haring per il progetto “Best Buddies” del 1989 e un “Baby radiant” della serie “Icons” del 1990.

Della produzione di Basquiat una delle 500 rarissime edizioni del 1983 della cover più celebre disegnata dall’artista afroamericano, considerata oggi come il “Sacro Graal del Rap”, Beat Bop, realizzata in collaborazione con il suo amico artista Rammellzee. E altre cover celebri come “Gray” e “The Offs”, insieme ad altre importanti testimonianze storiche.

Infine ad arricchire ulteriormente la mostra contributi video come quello di Holly Woodlawn, controversa superstar lanciata da Warhol, e il documentario sulla Pop Art, in collaborazione con la piattaforma di edutainment Eduflix.

ORARI MOSTRA

la mostra è aperta dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 18; sabato dalle 10 alle 19; domenica dalle 10 alle 18. Biglietti in vendita con Ticket One e presso il botteghino della mostra.

e presso il botteghino della mostra. APERTURA SPECIALE il lunedì di Pasquetta, 10 aprile, dalle ore 10 alle ore 19 .

. Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.warholharingbasquiat.it

LABORATORI ed EVENTI SPECIALI.

A grande richiesta del pubblico, la mostra ospita ogni giovedì un laboratorio didattico, organizzato dallo staff di Next Exhibition, composto da educatori professionisti.

L’obiettivo è la creazione di percorsi educativi atti a stimolare l’interesse dei bambini nei confronti della mostra, tramite attività interattive che seguiranno i temi della mostra: Art, Music and Fashion. Dalla creazione di una chitarra stilizzata all’apprendimento dei passi base della disco music anni ’80.

I workshop vengono realizzati il giovedì dalle ore 16 alle ore 18 e sono adatti a bambini dai 6 ai 10 anni, con un minimo di cinque partecipanti ed un massimo di dieci, per garantire cura ed attenzione al singolo bambino.

La prenotazione al laboratorio è obbligatoria via e-mail all’indirizzo [email protected], ma non comporta alcun costo accessorio al biglietto della mostra. Nel dettaglio i bambini pagano il ridotto settimanale di 11,50 euro e gli adulti accompagnatori l’intero settimanale di 13,50 euro.

APERTURA SPECIALE “MUSIC NIGHT”.

Sabato 15 aprile apertura serale della mostra, dalle 20 alle 23, con l’esibizione site specific, strutturata su una appassionata analisi della Pop Art e dei suoi eredi, del power trio QADMIO (www.qadmio.bandcamp.com), formatosi nel 2016 proprio a Bologna. Suggestioni musicali, arricchite di visuals, che si ispirano alla cultura underground della New York di Andy Warhol.

www.warholharingbasquiat.it