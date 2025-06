Musica indipendente a Bologna

Online il singolo “La notte di San Lorenzo” feat. Arta

“La notte di San Lorenzo” (AM Productions) è il nuovo singolo degli Stil Novo, un brano più romantico e passionale rispetto ai precedenti, che vede per la prima volta la collaborazione con “la regina” del pop e dell’RnB albanese Arta, artista con una carriera decennale costellata di grandi successi. A lei il compito di dare un elegante tocco esotico al brano.

Il testo racconta di una solitaria passeggiata sulla spiaggia durante la notte delle stelle cadenti. Si ottiene così il contrasto tra la gioia della gente che si diverte ai falò e il “male di vivere” di chi ha perso la persona amata.

Queste le parole di Viames Arcuri al riguardo: “Ho scritto questa canzone in auto, dopo una passeggiata sulla spiaggia di Crotone in pieno agosto. Ogni volta che vedevo una ragazza in spiaggia, mi sembrava di vedere la persona che stavo cercando e invece non era lì. Sono felicissimo che Arta abbia deciso di duettare con Luana in questa canzone, penso sia uno dei momenti più alti della nostra carriera”.

Gli Stil Novo sono la rock band fondata dai fratelli Viames e Antonio Arcuri, con Luana Bellucci alla voce e Alessandro Maiani alle tastiere. Il reparto ritmico è formato da Fabio Biagi (batteria) e Andrea Marchesi (basso). Hanno pubblicato diversi album per AM Productions, tra cui i singoli “Rockstar”, “Una fine diversa” e “Domenica”. Il singolo dell’estate 2025 con Arta Bajrami si presenta come la loro prima collaborazione internazionale".

Sito ufficiale: http://www.glistilnovo.it

Stil Novo e Arta 01

Cover STIL NOVO

Mediterraneo e Roberta Giallo ancora insieme in “Bugia”

Bugia è il nuovo singolo di Mediterraneo (Paolo Bonazza) in featuring con Roberta Giallo, nota artista del panorama indie italiano, che ha interpretato e co-firmato il pezzo (etichetta Miraloop - produzione di Gerolamo Sacco). La canzone, disponibile dal 27 giugno, è una fotografia istantanea ironica e lucida del momento storico che stiamo vivendo: i toni a tratti icastici e rivelatori incontrano un lirismo onirico, sbarazzino, danzante.

"La protagonista del brano - spiega Paolo Bonazza - come molti di noi trascorre ore e ore sui social, scrollando immagini cruente alternate a video esilaranti. Ma un giorno, quando chiude gli occhi, è come colta da una rivelazione. Così, con sincerità disarmante, con uno sguardo intuitivo e lucido sulla realtà racconta ciò che finalmente vede-sentendo: il velo di maia che le annebbiava la visione crolla e crolla anche ogni bugia raccontata dal mondo. Ogni narrativa mendace scoppia, svanisce, proprio come fa una bolla di sapone”. Il videoclip, con la regia di Niccolò Sacco, che ha anche realizzato la copertina, è stato girato in parte in studio ed in parte lungo alcune strade suggestive di Bologna.

Paolo Bonazza: “Appena ho scritto il brano ho subito contattato Roberta che, rimasta colpita dalla prima stesura, ha voluto incontrarmi immediatamente. Così ci siamo visti in un bar di Bologna sotto casa sua e sul foglio stampato che mi aveva chiesto di portarle, con la matita ha messo qualche “pennellata” nel testo, rendendolo ancora più incisivo”

Roberta Giallo: “Paolo Bonazza, è un autore e una persona di una sensibilità fuori dal comune. Infatti questa è la nostra seconda collaborazione e devo dire, che oltre al talento della scrittura, possiede anche quello di intuire cosa possa o non possa piacere ad una interprete. Nel mio caso, oltretutto, il compito è ancora più arduo, perché essendo una cantautrice, do priorità ai miei brani… Ma quando una cosa bella, vera e vicina al tuo sentire ti si palesa… puoi tirarti indietro? “Bugia” inoltre si presentava in una forma estetica accattivante anche nella stesura primitiva del provino… come dire no? Mi sono innamorata subito di questo pezzo potente e attualissimo, non è stato difficile aggiungere qualche pennellata nel testo e nella musica. Poi, Gerolamo Sacco di Miraloop ha fatto il resto della magia (o del miracolo?), con un arrangiamento fascinoso, trascinante, danzante ma per nulla banale! Adoro immensamente questo brano, copertina compresa… e mi auguro rapisca anche voi!”

Link Mediterraneo:

https://www.instagram.com/mediterraneo.official

https://www.instagram.com/miraloop

Sito Roberta Giallo:

www.robertagiallo.com