Nasce la Penske Academy, percorso formativo per gli studenti dell’Istituto Aldini Valeriani

Penske Automotive Italy è il più importante Dealer Automotive Italiano del segmento Premium e Luxury, con 21 sedi tra Emilia-Romagna e Lombardia. Penske Automotive Italy, nata nel febbraio 2012 dalla joint venture tra Penske Automotive Group e le famiglie Vanti-Mantellini, conta più di 700 dipendenti e rappresenta 11 brand: BMW, MINI, Audi, Jaguar, Land Rover, Lamborghini, Maserati, Mercedes-Benz, Smart, Porsche e Volvo.

Da sinistra Massimo Bosso - Sindaco Casalecchio di Reno, Pasquale Santucci - Preside Istituto Aldini Valeriani, Elena Alberti - Managing Director & CFO PAG Italy, Andrea Mantellini – CEO & Managing Director PAG Italy, Cristina Rossi- Resp.le Synergie Italia, Paolo Parlangeli- Dir. Gen. Fondazione Aldini Valeriani, Stefano Setti - Head of HR PAG Italy

Dopo diversi mesi di lavoro è stato presentato il progetto che vede coinvolti il Gruppo Penske Automotive Italy e l’Istituto Superiore Professionale Aldini Valeriani. Un progetto formativo che vuole arricchire le opportunità per gli studenti creando un percorso formativo combinato a quello “classico” scolastico dove si alterneranno lezioni in presenza e prove pratiche, frequenza scolastica e frequenza in azienda.

Il progetto partirà ufficialmente ad ottobre con i primi 20 studenti di una quarta superiore dell’istituto Aldini Valeriani, per arrivare all’anno prossimo quando il progetto si allargherà alla presenza di una quarta e una quinta portando il programma a regime con 40 studenti.

All’inaugurazione erano presenti Andrea Mantellini CEO e Managing Director ed Elena Alberti, Managing Director & CFO di PAG Italy, Pasquale Santucci, Preside delll’Istituto Aldini Valeriani, Stefano Versari, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, Massimo Bosso, Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno (BO), Paolo Parlangeli, Direttore Generale della Fondazione Aldini Valeriani e Cristina Rossi, Responsabile Synergie Italia.

Tutte le parti coinvolte hanno sottoscritto il progetto e inaugurato ufficialmente gli spazi creati appositamente da Penske per accogliere gli studenti, anch’essi presenti insieme ai loro genitori. Uno spazio moderno e innovativo che vede aule dedicate, officine all’avanguardia e tutta l’esperienza del personale tecnico e non della Penske Automotive Italy.

L’obiettivo di questo progetto innovativo è quello di restituire qualcosa al proprio territorio, mettendo a disposizione tutte quelle competenze sviluppate negli anni dai dipendenti di Penske e che possono integrarsi con il servizio scolastico, arricchendolo.

Un progetto fortemente voluto e strutturato in partnership con le realtà più rappresentative del territorio, il Comune di Casalecchio di Reno e la Fondazione Aldini Valeriani, che hanno sposato a pieno questa idea. Un piano ben articolato che vede coinvolta anche Synergie Italia, agenzia per il lavoro, per dare supporto ai giovani e ai loro genitori per la fase di orientamento al mondo del lavoro e collocamento.

Aprendo le porte dell’azienda agli studenti dell’Aldini Valeriani, Penske vuole contaminare e farsi contaminare dagli studenti di oggi che domani potrebbero essere i neo assunti della società, mettendo a disposizione il proprio know-how e condividendolo con le nuove generazioni che stanno terminando il loro percorso di studi.

In Penske le risorse umane sono fondamentali e gli investimenti sono costanti. L’idea di lavorare alla crescita dei nuovi talenti ha accesso e avviato questo nuovo entusiasmante percorso che è la Penske Academy con l’obiettivo di creare grandi opportunità per tutti i partecipanti che a fine percorso potrebbero entrare all’interno del Gruppo.