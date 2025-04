Note finali al Teatro EuropAuditorium Vecchioni, Fiorella Mannoia, Fabio Concato e Samuele Bersani

Tanti ancora gli appuntamenti al Teatro EuropAuditorium nel suo finale di stagione.

Il 6 maggio Roberto Vecchioni torna al live con Tra il silenzio e il tuono tour che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario in vetta nella classifica della narrativa italiana., accompagnato dalla sua band storica formata da Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

Roberto Vecchioni in Tra il silenzio e il tuono tour - 6 maggio

Il 7 maggio Francesco Cicchella porta in scena Tante belle cose, one-man-show in cui l’artista napoletano gioca non solo con i suoi personaggi, ma anche con sé stesso, proiettandosi nel futuro. Il varietà si fonde con una narrazione cinematografica, dando vita a un’esperienza teatrale coinvolgente, in cui musica, risate e un tocco di magia si intrecciano.

Francesco Cicchella in Tante belle cose – 7 maggio

Il 17 maggio torna, a grande richiesta, Fiorella Mannoia in un concerto straordinario, Fiorella Sinfonica, che promette un'esperienza unica dove ammirare le sue doti canore e la ricchezza sonora dell'orchestra. Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal M° Rocco De Bernardis, Mannoia ripercorre in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature, ma nella set list non mancano anche brani più recenti come Disobbedire, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso 29 novembre (Oyà/Columbia Records/Sony Music).

Fiorella Mannoia in Fiorella sinfonica live con orchestra – 17 maggio

Il 18 maggio Marco “Monty” Montemagno porta sul palcoscenico del Teatro EuropAuditorium il suo primo live Montemagno Live 2025, un monologo coinvolgente che accompagna il pubblico in un viaggio appassionato tra provocazioni e risate, per esplorare insieme le sfide del futuro.

Il 19 maggio tocca a Max Angioni con Anche meno, nuovo spettacolo teatrale in cui l'artista, deliziosamente incerto, sferza battute brillanti con il ritmo serrato della Stand Up Comedy e il suo talento da improvvisatore.

Max Angioni in Anche meno – 19 maggio

Il 20 maggio arriva Fabio Concato, una delle certezze più preziose della musica d’autore italiana, col suo Altro di me. tour 2025. Sul palco sarà affiancato dagli storici Musici: Ornella D’Urbano, Gabriele Palazzi Rossi, Stefano Casali e Larry Tommasini. Un concerto imperdibile, tra poesia e musica, con i brani che hanno segnato intere generazioni.

Fabio Concato – Altro di me – 20 maggio

Il 3 giugno, il grande ritorno di Samuele Bersani col suo Samuele Bersani & Orchestra, che riproporrà i suoi brani in chiave orchestrale dandogli un nuovo slancio interpretativo e musicale. Una scaletta inedita coprirà diverse sfaccettature del repertorio trentennale del cantautore: ​dalle grandi hit fino ai brani del suo ultimo album “Cinema Samuele” (vincitore della sua quinta Targa Tenco).

Samuele Bersani – Samuele Bersani & Orchestra – 3 giugno

Tra gli eventi speciali in programma quest’estate, nella meravigliosa Piazza San Marco a Venezia, Casanova Opera Pop lo straordinario kolossal musical teatrale concepito, composto e prodotto da Red Canzian, che andrà in scena il 5 luglio 2025 alle ore 21. Dopo il grande successo in Italia, con oltre 100.000 spettatori in 88 repliche, l’approdo in Piazza San Marco sarà un'esperienza immersiva e irripetibile, sia per i performer sul palco che per il pubblico.

Casanova Opera Pop – 5 luglio 2025 in piazza San Marco a Venezia

E per concludere, una super anticipazione della prossima stagione: dal 14 al 18 gennaio 2026, sul palco del TEA, andrà in scena Anastasia – Il Musical. Dal film che valse l’Oscar a Ingrid Bergman nel 1957, prende vita Anastasia – Il Musical, uno spettacolo emozionante pensato per tutte le generazioni. Con brani iconici come "Quando viene dicembre" e "Viaggio nel passato", resi celebri da Tosca e Fiorello, la magia dell’animazione arriva sul palco. La produzione è firmata Broadway Italia, già nota per The Phantom of the Opera. Un viaggio musicale unico, tra sogno, storia e grande musica dal vivo, grazie anche ad una entusiasmante regia che porta la firma di Federico Bellone.

Anastasia The Musical – dal 14 al 18 gennaio 2026

