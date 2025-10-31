Novembre di grandi novità al Teatro Celebrazioni: non solo inaugura la Stagione di Prosa e di Danza, ma prende il via anche la rassegna “Live in the Lobby”

Novembre segna l’avvio della Stagione di Prosa e di Danza del Teatro Celebrazioni e continua il resto della programmazione che vede nuove proposte e ritorni sul palcoscenico di Via Saragozza. Si parte con L’altezza delle lasagne. Monologo di sopravvivenza gastronomica, un’irriverente riflessione sul tema del cibo e delle sue ossessioni contemporanee proposto dall’attore, comico e cabarettista Vito che, a grande richiesta, torna l’1 e il 2 novembre dopo aver registrato il tutto esaurito lo scorso anno.

Ancora tanta comicità con Herbert Ballerina che porta in scena – con il suo stile dimesso e ironico – il suo one man show Come una catapulta (21 novembre) e con Giuseppe Giacobazzi e il consueto appuntamento con la sua Osteria Giacobazzi (4 e 18 novembre).

Il 7 novembre è la volta di un appuntamento musicale: In viaggio con gli Inti-illimani nasce dall’incontro tra Jorge e Marcelo Coulon – fondatori della storica band cilena Inti-illimani – il cantautore Giulio Wilson e lo scrittore Federico Bonadonna. Si tratta di uno spettacolo teatrale in cui risuonano gli antichi strumenti precolombiani e brani diventati veri e propri inni generazionali. Attraverso un caleidoscopio di canzoni e ricordi, è un racconto in musica e parole dei sessant’anni di attività del gruppo cileno, da sempre ambasciatore della resistenza contro le dittature e le ingiustizie.

Sempre in tema musicale, la nuova rassegna “Live in the Lobby”, a cura dell’Orchestra Filarmonica Italiana, è un ciclo di concerti pensato per un pubblico trasversale e, proposta per la prima volta nel foyer del Teatro Celebrazioni, presenta un cartellone che mescola epoche, stili e linguaggi differenti. A inaugurare l’iniziativa è il pianista Gabriele Rossi, che l’8 novembre propone Musica senza tempo, uno spettacolo pianistico interattivo e coinvolgente, in cui si muove tra musica classica, rock, pop e jazz, passando inoltre per la dance e le colonne sonore. Il 16 novembre, in occasione dell’avvio della rassegna, i solisti dell’OFI saranno protagonisti invece di un concerto straordinario nella sala principale del teatro: Disney in concert - I sogni son desideri, che prevede musiche tratte da alcuni classici Disney, interpretate dalla voce di Giorgia Semeraro e con Domenico Clapasson nella doppia veste di direttore e pianista.

Per l’apertura della Stagione di Danza, la Kataklò Athletic Dance Theatre diretta dalla coreografa Giulia Staccioli propone Aliena (9 novembre), una nuova produzione nata per omaggiare i 30 anni di attività della Compagnia: un invito a celebrare la diversità in tutte le sue forme e l’individualità di ogni corpo.

Tra i debutti al Celebrazioni quello di Mario Calabresi con Anni Settanta. Terrore e diritti (13 novembre). Il giornalista si alternerà sul palcoscenico con Benedetta Tobagi, Sara Poma e Marco Damilano per raccontare un periodo decisivo della storia italiana e per dare voce a una riflessione profonda e potente su un decennio segnato da drammatici attentati e importanti conquiste sociali e civili.

E ancora tra le novità, Bello senza Asterisco Tour 2025 con il podcast di true crime Bouquet of Madness (19 novembre), che tratta di casi misteriosi e irrisolti; mentre tra i ritorni, dopo il successo della scorsa stagione, quello di Marianna e Marco Morandi con Benvenuti a casa Morandi (22 novembre), una commedia divertente che parla in maniera ironica della loro vita.

Sono, infine, due nomi di spicco come Anna Valle e Gianmarco Saurino ad aprire invece la Stagione di Prosa con Scandalo, la brillante commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo, in scena dal 28 al 30 novembre. Lo spettacolo affronta temi come il pregiudizio, i rapporti tra il maschile e il femminile, i tabù e la spregiudicatezza spesso concessa agli uomini ma negata alle donne. Al centro della storia Laura, vittima inconsapevole del suo desiderio, e Andrea, un giovane uomo che forse la manipola o semplicemente le offre l’amore di cui ha bisogno.

Per informazioni: www.teatrocelebrazioni.it.