Nuova apertura NAU! nel centro storico di Ravenna

Dal 2005 NAU! è un’azienda tutta italiana fatta di passione per gli occhiali belli, colorati e fatti bene. Occhiali comodi, occhiali che stanno bene e fanno vedere bene. Occhiali che dalla produzione arrivano direttamente nei negozi per garantire grande qualità a prezzi sempre facili e trasparenti.

Da sempre NAU! lavora all’interno di una genuina attitudine alla sostenibilità Economica, Sociale e Ambientale e ogni anno almeno il 10% degli utili viene investito in progetti a tutela di Ambiente e Persone, “Perché che senso ha vederci bene se ciò che ci circonda non sta fiorendo?” dicono in NAU!.

Per inaugurare il nuovo negozio in via Cavour 27, non sono state organizzate feste e rinfreschi ma l’azienda ha preferito donare il pane alla mensa dei poveri di Ravenna per tutta l’estate.

E fino a domenica 23 Giugno se acquisti un nuovo occhiale da vista, la montatura te la regala NAU! e il controllo della vista è sempre accurato, gratuito e fatto con piacere dagli Ottici e Optometristi in negozio.

L’offerta è valida su tutte le montature esposte in negozio.

RAVENNA

VIA CAMILLO BENSO CAVOUR 27,

48121 RAVENNA (RAVENNA) ITALIA

366 573 3302

LUNEDÌ-DOMENICA 9.30-19.30