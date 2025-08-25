Occhiali dedicati a Bologna: la nuova collezione firmata Ottica Viggi

BOLOGNA – Esiste un modo per indossare la propria città? Secondo Ottica Viggi, sì. L’idea prende forma in una collezione speciale di occhiali ispirata a Bologna: un progetto originale che coniuga estetica, identità e spirito territoriale. La storica ottica nel cuore del quartiere Murri, ha scelto di raccontare Bologna non solo con le parole, ma con il design. Nascono così gli occhiali Capsule Bologna by Viggi che omaggiano i simboli, i colori e l’anima della città. Non semplici accessori, ma oggetti carichi di significato, pensati per chi a Bologna non è solo di passaggio, ma la vive, la sente propria. Ogni modello della collezione racconta Bologna attraverso suggestioni visive e culturali. C’è “Tortellino”, con tonalità delicate di rosa e oro, pensato come un omaggio “gustoso” alla tradizione culinaria più iconica. “Tramonto a San Luca” evoca le sfumature calde del colle più amato dai bolognesi, mentre “Nettuno” si ispira alla celebre fontana. Il modello “Tagliatella”, dal colore tenue e con una texture ruvida, è un tributo all’autenticità della pasta fatta in casa. Non mancano i riferimenti culturali: “Biassanot”, dedicato alla vita notturna delle osterie di una volta; “Lucio”, omaggio al cantautore simbolo della città; e “Colli”, che ci porta idealmente “a spasso per i colli bolognesi”, come nella celebre canzone di Cremonini. Chiude la serie il modello “Portici”, con curve eleganti e finiture in bronzo che richiamano le camminate sotto le arcate patrimonio UNESCO. Dietro il progetto, c’è la volontà di rafforzare il legame con una comunità che da oltre sessant’anni riconosce in Ottica Viggi un punto di riferimento non solo professionale, ma anche umano. Un negozio di ottica a Bologna che ha saputo rinnovarsi, mantenendo salde le radici e uno sguardo attento alle esigenze della città e dei suoi abitanti. La collezione è anche frutto di un percorso iniziato nel 2024, quando con entusiasmo e passione ottica Viggi ha celebrato l’incredibile stagione del Bologna FC con la capsule “Champions Edition”, dedicata alla storica qualificazione in Champions League. Un'iniziativa che ha riscosso grande successo, sold out in poche settimane.