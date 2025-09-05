Open day brumbrum: il 13 e il 14 settembre, un weekend di offerte eccezionali

Il primo rivenditore online di auto usate in Italia, apre le porte della sua Factory a Reggio Emilia con gli Open day di sabato 13 e domenica 14 settembre www.brumbrum.it. Un weekend di occasioni imperdibili, con promozioni straordinarie su diversi modelli di auto.

L’offerta è ampia e la qualità dell’usato garantita. Ogni auto, infatti, prima della messa in vendita è sottoposta a 300 controlli. Per chi è alla ricerca di un usato garantito, dunque, il suggerimento è quello di approfittare dell’iniziativa e visitare la Factory brumbrum sabato 13 e domenica 14 settembre, dalle 10.00 alle 18.00 (orario continuato).

Per ricevere una consulenza nel minor tempo possibile ed evitare le attese, è consigliabile fissare un appuntamento chiamando il numero 02 800 29.

Ogni auto usata brumbrum deve superare 300 controlli

Usato garantito a un prezzo ancora più basso

Nella Factory brumbrum di via Enzo Lazzaretti 8/A, a Reggio Emilia, sarà possibile scoprire un’ampia gamma di auto usate in promozione: un’occasione da non perdere per chi è alla ricerca di un usato di qualità al miglior prezzo garantito.

Offerte vantaggiose e acquisti sicuri, che non lasciano spazio a sorprese e imprevisti. Ogni veicolo, infatti, è sottoposto a 300 controlli per la verifica di ogni aspetto: parti meccaniche, carrozzeria, elettronica, sistema frenante e di sicurezza, interni e documentazione. I controlli vengono effettuati direttamente in Factory, da tecnici interni specializzati che riqualificano scrupolosamente ogni auto e riportano tutti i dettagli nella sua scheda tecnica. È questo a rendere l’usato brumbrum un vero affare: la certezza di una qualità che dura nel tempo.