Orti sospesi, recupero degli sfalci e occasioni educative di eco-socialità

Educare alla sostenibilità ha molte strade e tante forme possibili, basta crederci. È con questo spirito che La Porta Bella, cooperativa sociale modenese - di cui Andrea Atti è il presidente (IN FOTO) - ha deciso di partecipare ad #abbiamonelcuore con il progetto “Il Giardino Segreto”, concorso promosso dal Gruppo Hera insieme ad alcune Amministrazioni Comunali per raccogliere idee e progetti che riguardano la cura dell’ambiente. La cooperativa, impegnata da anni nella prevenzione del disagio giovanile e in attività che mettono al centro la relazione educativa tra adulto e minore, si presenta alla call to action con tre temi importanti: riqualificazione, integrazione e comunità, grazie ad un progetto strutturato che partendo dalla sostenibilità ambientale e dalla gestione delle risorse, tiene legate iniziative educative e sociali importanti.

Un’area verde per dare valore alla terra e creare uno spazio inclusivo per giovani e meno giovani

La proposta di La Porta Bella è quella di riqualificare un’area verde appartenente a uno stabile di proprietà del Comune di Modena - già preso in cura dalla cooperativa e rigenerato negli anni, grazie al progetto educativo Ain Karem - creando uno spazio con orti sospesi, piante da fiore e frutti e aree tematiche dedicate all’orticoltura: un “giardino segreto”, dove bambini, maestre, volontari, giovani e meno giovani potranno seminare, esplorare la terra e contribuire alla manutenzione dello spazio. Un’iniziativa che oltre a restituire decoro e bellezza ad uno spazio di cui potrà godere tutta la comunità, servirà anche a fare formazione “sul campo” a quanti desiderano prendersi cura del verde: dai bambini del nido e della scuola dell’infanzia adiacenti, alle famiglie e ai cittadini della zona, fino agli ospiti della RSA La Casa della Gioia e del Sole.

C’è di più: mettendo a disposizione la propria esperienza in tema di gestione degli sfalci e compostaggio, la cooperativa sociale guiderà le persone verso buone pratiche di rigenerazione delle risorse naturali per comprendere che quelli che sembrano solo rifiuti, possono invece essere trasformati e usati in modo responsabile per il benessere del Pianeta.

I rifiuti sono una risorsa: il riuso e il riciclo di beni, in continuità con i laboratori educativi per i giovani

L’intenzione di La Porta Bella, già attiva nel portare avanti progetti formativi su ambiente, raccolta differenziata e riciclo creativo dei rifiuti con studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado, sarà anche quella di continuare a insistere su questi temi con laboratori educativi, insegnando che incentivando la fantasia e stimolando l'ingegno si può dare una seconda vita a oggetti e materiali che altrimenti verrebbero buttati. Un grande vantaggio per l’ambiente nell’interesse di tutti: maggiore, infatti, sarà la nostra capacità di recuperare e riutilizzare prodotti, minori saranno i costi e l’impatto ambientale. Con la stessa visione il Gruppo Hera opera da sempre per rigenerare le risorse naturali, promuoverne un utilizzo più sostenibile e chiudere il cerchio dell’economia circolare, grazie anche ad un centinaio di impianti all’avanguardia in grado di trattare qualsiasi tipologia di rifiuti. Nel 2022, ad esempio, i sei impianti di selezione in Emilia-Romagna hanno trattato oltre 433 mila tonnellate di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, di cui il 73,2% avviato a recupero di materia e il 7,4% a recupero energetico.

Il concorso #abbiamonelcuore chiama a raccolta la collettività

C’è tempo fino al 30 giugno per inviare le proposte al link www.gruppohera.it/abbiamonelcuore .

#abbiamonelcuore è il concorso nato dalla volontà del Gruppo Hera di creare una rete di dialogo e proposte sull’ambiente. Cittadini, associazioni, esercizi commerciali, aziende, gruppi formali o informali, scuole e insegnanti: tutti possono partecipare con la propria idea. Quattro gli ambiti a cui ispirarsi: prevenzione e riduzione dei rifiuti, qualità della raccolta differenziata, utenti speciali e decoro urbano. Una giuria tecnica, composta da membri del Gruppo Hera, delle Amministrazioni Comunali e da esperti di comunicazione e sostenibilità, valuterà le migliori proposte. Le premiazioni si terranno a settembre 2023