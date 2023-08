Ortodonzia sia per adulti che per bambini con l’ausilio di mascherine trasparenti

Il Centro Dentale Digitale, come già accennato, esegue interventi di ortodonzia per adulti e bambini con tecniche interamente digitali, grazie anche all’esperienza di autentici professionisti del settore, come la Dottoressa Giuseppina Greco e il Dottor Matteo Paiano.

Il processo è davvero molto semplice, pur seguendo una tecnologia assolutamente avveniristica: dalla presa d'impronta al processo computerizzato per l'allineamento virtuale dei denti, per poi procedere con mascherine trasparenti che vanno cambiate via via che si progredisce con l'allineamento stesso.

Le mascherine trasparenti hanno il vantaggio che sono altamente estetiche (non si vedono più le piastrine metalliche sui denti) e possono all'occorrenza essere rimosse anche dal paziente stesso.

Tra gli aspetti salienti che caratterizzano gli interventi del Centro Dentale Digitale ecco le impronte con telecamera intraorale, rx. opt. Tac per implantologia, un processo digitale per ponti e corone, senza più utilizzare metalli ma ceramiche o zirconio, con un’ortodonzia, appunto, con mascherine trasparenti. Il tutto avvalendosi di un processo digitale, massima garanzia di risultati nel più breve tempo possibile.

È, questo, un servizio che distingue il Centro Dentale Digitale da altre realtà che operano nello stesso settore.

Ed è così che, unendo da anni le competenze di molti professionisti della salute dentale, il Centro ha potuto raccogliere conoscenze e risorse in un unico luogo, creando una realtà dove viene integralmente gestito il processo di cure del paziente.

L’accessibilità alle terapie è un altro valore fondante del Centro: per questo, la struttura si è dotata di tutti gli strumenti necessari per aiutare i pazienti.

Ed è anche per questo che il Centro Dentale Digitale ha deciso di aprire la sua struttura in un luogo facilmente accessibile e ben collegato da tutti i mezzi, presso il Centro Commerciale Casteldebole in via Enrico de Nicola 1, a Bologna.