OTTOBRE ROSA, ACQUA & SAPONE E LILT INSIEME CON IL TOUR DELLA PREVENZIONE

24 Settembre 2025 – Sensibilizzare la popolazione femminile sulla prevenzione del tumore al seno con un invito a monitorare in modo costante la propria salute, anche attraverso l’adesione a controlli e screening specialistici.

Mantenendo lo stesso obiettivo dello scorso anno, Acqua & Sapone e Lilt rinnovano per il secondo anno consecutivo la loro partnership rafforzando l’impegno e aumentando le tappe del Tour della Prevenzione. “La Prevenzione Viaggia con Noi” a partire da giovedì 25 settembre, la prima tappa sarà a Legnano (Milano) e la conclusione del Tour sarà lunedì 3 Novembre a Schio (Vicenza), per un totale di 26 tappe, in diverse città italiane, durante le quali si stima di erogate in totale più di 1.500 visite senologiche gratuite.

IL TOUR DELLA PREVENZIONE

Non sarà necessario effettuare alcuna prenotazione: alle donne interessate basterà recarsi all’ambulatorio mobile di LILT, nei pressi dei punti vendita Acqua & Sapone, e richiedere, in base alla disponibilità del momento, di sottoporsi alla visita che sarà effettuato da personale medico specializzato della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che fornirà altresì validi consigli sulla salute e sulla prevenzione del tumore al seno.

Il progetto attraversa tutta Italia, da nord a sud, comprese le isole maggiori, diffondendo così messaggi di salute e diagnosi precoce e promuovendo la routine per la salute del seno: autopalpazione periodica, visite senologiche regolari e mammografia in base a età e indicazione medica, sana alimentazione, attività fisica e stop al fumo.

Una iniziativa che rientra nell’ambito delle attività portate avanti da LILT in occasione della Campagna Nastro Rosa.

“Il successo riscontrato lo scorso anno e la forte adesione delle nostre clienti al progetto di prevenzione ci hanno spinto a ritornare con un nuovo Tour della Prevenzione – afferma Nando Barbarossa, Vice Presidente del Gruppo Acqua & Sapone – insieme al nostro personale e con un importante lavoro di squadra siamo felici di continuare a diffondere la corretta cultura della prevenzione. Il nostro Tour raggiungerà 26 città italiane, stimiamo di realizzare ben oltre 1.500 visite. Siamo orgogliosi di collaborare con Lilt – aggiunge Barbarossa – considerando la professionalità del nostro partner e la più che positiva accoglienza durante le tappe del Tour riscontrata durante la precedente edizione”.