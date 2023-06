Palazzo Boncompagni, aperitivi tra arte e musica a casa di Papa Gregorio XIII

Musica e arte tornano protagoniste nella loggia e nelle stanze finemente affrescate di Palazzo Boncompagni: la residenza di papa Gregorio XIII fra la fine di giugno e la fine di luglio offre ai visitatori un fitto calendario di appuntamenti.

Si comincia venerdì 23 giugno: in collaborazione con il Conservatorio “G.B Martini” di Bologna, alle 21 Palazzo Boncompagni ospiterà il concerto della SaxBo Orchestra guidata dal direttore M° Daniele Faziani. L’orchestra, nata nel 2012 nella classe di Sassofono del prof. Daniele Faziani di cui tutti i componenti sono allievi o ex allievi, proporrà un percorso fra le note, spaziando dalle colonne sonore cinematografiche alle song più tipicamente americane, al jazz: da Mendelssohn a Bizet, da Bernstein ad Astor Piazzolla, fino a Dave Brubeck, gli ottoni della SaxBo Orchestra regaleranno ai visitatori di Palazzo Boncompagni un viaggio musicale emozionante ed inedito. L’appuntamento con i concerti in collaborazione con il Conservatorio tornerà, poi, venerdì 14 luglio per una serata speciale dedicata esclusivamente al jazz.

Domenica 2 luglio e domenica 16 luglio alle 10, poi, saranno le ultime occasioni prima della pausa estiva per scoprire i luoghi di Bologna legati a Papa Gregorio XIII seguendo le “mappe d’artista” realizzate da Ester Grossi e Amalia Mora. Grazie alla collaborazione con l’Agenzia Travelhoo i visitatori potranno ammirare, tra le altre, la chiesa di San Martino dove il padre di Ugo Boncompagni, Cristoforo, arricchì la cappella gentilizia con l’adorazione dei Magi di Girolamo da Carpi, e la basilica di San Petronio dove Ugo, prima di diventare Papa, assistette all’incoronazione di Carlo V.

Da giovedì 6 luglio e per tutti i giovedì successivi del mese, infine, Palazzo Boncompagni effettuerà delle speciali aperture serali: alle 19, nelle giornate del 6, 13, 20 e 27 luglio, sarà possibile partecipare a suggestive visite guidate alla residenza di Papa Gregorio XIII con aperitivo finale a base di profumate e gustose fragole e lambrusco rosato del territorio.

Per la partecipazione ai concerti e per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione sul sito www.palazzoboncompagni.it (tariffa intera, 10 euro, biglietto ridotto possessori di Card Cultura, 7 euro).

Per informazioni: 051 226889, [email protected]