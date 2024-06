Palazzo Boncompagni, aperture estive nel segno dell’incontro tra antico e contemporaneo

Da Mondino a Paladino, a Pistoletto, ma anche le opere di Favelli e la suggestiva Cassandra di Ian Charles Lepine. E ancora i quadri dei fratelli Bassano e le realizzazioni di Ottone Rosai e Pietro Annigoni: Palazzo Boncompagni, storica residenza di papa Gregorio XIII, in occasione delle speciali aperture estive, è pronta a svelare ai visitatori i propri gioielli d’arte moderna e contemporanea. I tour organizzati fra la fine di giugno e il mese di luglio (per info e prenotazioni – obbligatorie – si faccia riferimento al sito www.palazzoboncompagni.it) li affiancheranno ai capolavori cinquecenteschi che l’impegno della Fondazione Boncompagni ha restituito alla collettività: la Sala del Papa, la grande loggia con la magnolia monumentale e la scala elicoidale realizzata da Jacopo Barozzi, detto “Il Vignola”.

Turisti, appassionati d’arte e visitatori potranno quindi apprezzare anche la sala d’arte contemporanea che ospita le opere di tutti gli artisti protagonisti delle grandi mostre ospitate, anno dopo anno, a Palazzo Boncompagni e Galleria Cavour 1959, e ammirare la piccola ma preziosa quadreria disposta lungo le salette che affiancano la Sala del Papa che raccoglie quadri dei fratelli Bassano e realizzazioni più contemporanee di Ottone Rosai e Pietro Annigoni, concludendo il percorso con uno sguardo, è il caso di dirlo, negli occhi misteriosi e sorprendenti della “Cassandra” di Ian Charles Lepine.

Le visite, che rientrano all’interno di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla città metropolitana di Bologna- Territorio turistico Bologna-Modena, vedranno alternarsi due diversi format: quelle serali, accompagnate da un aperitivo, si terranno nelle serate di giovedì 27 giugno e del 4, 11, 18 e 25 luglio. Organizzate in tre turni (alle 18.00, alle 19.00 e alle 20.00 con prenotazione obbligatoria sul sito web dei Palazzo Boncompagni al link www.palazzoboncompagni.it/mostra/palazzo-boncompagni-di-sera), permetteranno ai visitatori di scoprire la suggestione degli ambienti della dimora pontificia accompagnando la visita con un rinfrescante aperitivo organizzato nella loggia sotto lo sguardo della magnolia secolare che troneggia nel giardino interno.

Nelle giornate di sabato 29 giugno e del 6, 13, 20 e 27 luglio, poi, tornano gli appuntamenti con “Estate a Palazzo”: visite guidate nel weekend (alle 11.00) per apprezzare ambienti e opere di Palazzo Boncompagni sotto la suggestiva luce del sole estivo. (prenotazioni obbligatorie su: www.palazzoboncompagni.it/mostra/estate-a-palazzo).

Grande attesa, infine, per l’importante appuntamento con la musica classica in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna nell’ambito della rassegna “Domenica in musica. Il Comunale attraversa la città”: domenica 14 luglio alle ore 11, le stanze della dimora di Gregorio XIII risuoneranno delle arie suggestive di un grande maestro in occasione di “Omaggio a Puccini” (evento a ingresso gratuito).

Per informazioni e prenotazioni

www.palazzoboncompagni.it