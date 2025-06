Palazzo Boncompagni diventa giungla d’arte con la mostra di Marta Roberti

Dal 19 giugno al 28 luglio la mostra “Marta Roberti. Giungla a Palazzo”, a cura di Silvia Evangelisti, trasforma gli ambienti rinascimentali di Palazzo Boncompagni in uno spazio immersivo popolato da sfingi, fiere, figure antropomorfe, dee antiche e volatili. Le creature dell’artista animano il loggiato esterno, gli interni della Boncompagnina e la monumentale Scala del Vignola, creando un suggestivo dialogo tra natura, architettura e storia.

Il progetto espositivo si ispira anche alla figura di Ulisse Aldrovandi, botanico e scienziato bolognese cugino di Papa Gregorio XIII, i cui studi naturalistici influenzarono le decorazioni della Sala del Papa. La mostra è parte del ciclo estivo promosso dalla Fondazione Palazzo Boncompagni, che dedica attenzione ai giovani artisti, con opere esposte negli spazi recentemente aperti della Boncompagnina.

Marta Roberti - Gru 2025 - Embroidery (Cotton, Silk And Metallic Threads) - cm 80x100 - ph Roberto Apa

“Siamo felici di ospitare la mostra di Marta Roberti, le cui opere dialogano in modo armonioso con l’architettura e la storia del Palazzo. Gli animali protagonisti delle sue opere evocano la figura di Ulisse Aldrovandi: proprio i suoi studi naturalistici hanno ispirato le grottesche che decorano la Sala del Papa” – dichiara Paola Pizzighini Benelli, Presidente della Fondazione Palazzo Boncompagni.

Al centro della pratica di Marta Roberti c’è il disegno, inteso come presenza sensibile più che come traccia. Utilizzando carta copiativa, grafite, pastelli a olio e carta di gelso realizzata a mano a Taiwan, l’artista crea immagini che emergono su più superfici, dando forma a un’eco visiva di trasformazione.

Palma Washingtoniana 2 fiori, 2022 - pastello ad olio su carta dello Yunnan - 80 x 94 cm - Ph Giorgio Benni

In mostra si alternano 17 disegni, arazzi e una scultura: grandi opere su carta, ricami su cotone, lavori tessili e in bronzo mettono in scena un flusso continuo tra mondo animale, paesaggio naturale e corpo umano. Il tema della metamorfosi è ricorrente e si riflette anche nell’uso di pattern decorativi, come le palme, che diventano emblemi del confine tra ornamento e significato.

L’artista adotta una prospettiva ecofemminista, portando l’attenzione su ciò che la storia ha relegato all’“altro”: donne, animali e natura. Nei suoi lavori, rielabora miti e simbologie, esplorando nuove narrazioni e linguaggi visivi.

“La mia pratica artistica nasce da una riflessione profonda sul sé, inteso come qualcosa di aperto, senza confini rigidi e non esclusivamente umano – dichiara Marta Roberti –. L’attrazione per il mondo vegetale e animale, insieme all’intuizione della sacralità della vita che condividiamo con ogni altra specie, si è accresciuta anche grazie alle letture di filosofi e scrittori che indagano visioni radicali dell’esistenza.”

Leone 2021 - Cotton Embroidery by Kashmir artisans - Ricami in cotone realizzati da artigiani del Kashmir - Cm 94 x 117

Le opere in mostra ritraggono dee e animali sacri provenienti da diverse culture: dal Mediterraneo all’Asia, fino all’America Centrale. In questo universo, umani e animali non umani coesistono in armonia. Autoritratti e figure ibride restituiscono immagini di cura e reciprocità, suggerendo un’identità fluida, sempre in trasformazione.

Nel dialogo tra l’immaginario visionario di Marta Roberti e la magnificenza rinascimentale di Palazzo Boncompagni, la mostra diventa un’esperienza immersiva in cui epoche e linguaggi si intrecciano. Gli ambienti del palazzo non sono solo cornice ma parte attiva dell’opera: una struttura viva, capace di accogliere e amplificare una nuova mitologia – femminile, selvatica, sacra.

INFORMAZIONI

Mostra promossa da Fondazione Palazzo Boncompagni, Castello Benelli, Galleria Cavour 1959 La mostra fa parte di Bologna Estate 2025, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna Territorio Turistico Bologna-Modena.

Orari Da giovedì a domenica:

Giovedì 19 giugno: 10:00, 11:00 e 12:00

Giovedì, venerdì, sabato: 16:00, 17:00 e 18:00

Domenica: visite con giardino alle 10:00, 11:00 e 12:00

Chiuso lunedì, martedì e mercoledì

Ingresso Ingresso a pagamento su prenotazione: www.palazzoboncompagni.it

€12 – intero

€9 – Card Cultura Bologna / Touring Club Italiano / soci EmilBanca / possessori Bologna Welcome Card / gruppi / over 65 / accompagnatori disabili / studenti universitari con tesserino

gratuito – giornalisti / bambini fino a 10 anni / persone con disabilità

Visite guidate di 45 minuti.

Informazioni Tel. 051 226889 Email: info@palazzoboncompagni.it FB: Palazzo Boncompagni IG: Palazzo Boncompagni www.palazzoboncompagni.it