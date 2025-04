Pasqua a Palazzo Boncompagni e Galleria Cavour 1959

Pasqua all’insegna dell’arte e della bellezza a Palazzo Boncompagni e Galleria Cavour 1959. A seguito del grande successo - oltre 7.000 visitatori e 10 weekend consecutivi con tutti i turni sold out - la rassegna “Alfredo Pirri. Ritratto di Palazzo”, è stata prorogata fino al 4 maggio. L’esposizione, che ha avuto un record di visualizzazioni sui social e di pubblicazione su riviste, sarà visitabile anche durante i giorni festivi: 20 e 21 aprile (Pasqua e Pasquetta) dalle 15.30 alle 18.30, il 25 aprile (Festa della Liberazione) e 1° maggio (Festa dei Lavoratori) dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Un’occasione, per il pubblico, di vivere un’esperienza unica all’interno delle straordinarie atmosfere del Palazzo con il pavimento della Sala Del Papa rivestito di specchi e gli spazi esterni punteggiati dalle sculture trasparenti e cangianti dell’artista che riflettono la luce in modo differente durante il giorno.

È possibile accedere alla mostra solo tramite visita guidata, la prenotazione è obbligatoria sul sito www.palazzoboncompagni.it (orario ordinario dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00, ultimo ingresso ore 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30, ultimo ingresso ore 17.30).

In occasione della Pasqua, anche Galleria Cavour 1959 si veste di bellezza e luce con un nuovo allestimento che vuol celebrare la rinascita. Il nuovo allestimento floreale abbraccia l’eleganza delle ortensie bianche, fiore che nella tradizione simboleggia la gratitudine, l’abbondanza e l’armonia.

La scelta di questa varietà non è casuale: le ortensie, con la loro armoniosa fioritura, invitano a riscoprire la bellezza delle piccole cose e l’equilibrio che la natura sa restituire.

Al centro di questo scenario, Galleria Cavour 1959 propone l’Albero della Vita che torna a incantare grandi e piccini con i suoi colori e significati profondi: un simbolo di speranza, energia e continuità che ogni anno conquista il cuore di chi lo incontra. È il momento perfetto per lasciarsi ispirare e vivere l’atmosfera unica della Galleria, dove passeggiare e fare shopping, incontrarsi e ritrovarsi sempre e dove ogni dettaglio racconta una storia.