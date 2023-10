Penske Automotive Italy acquisisce la storica Concessionaria BMW e MINI di Saronno, nasce AutoVanti Saronno.

Il Gruppo Penske acquisisce la storica Concessionaria BMW e Mini Sarma di Saronno, in Via Sampietro, 146. Tale acquisizione rappresenta un importante passo strategico del Gruppo Penske, che rafforza ulteriormente la propria presenza in Lombardia. La nuova sede AutoVanti Saronno va ad aggiungersi alle altre sedi lombarde AutoVanti di Monza, Desio, Milano e alle due Concessionarie AutoVanti di Bologna, nel segno di una forte e duratura partnership con il BMW Group.

Tutte le sedi AutoVanti mettono a disposizione della clientela strutture all’avanguardia, sia per quanto i servizi della vendita delle vetture, che quelli del post vendita, uno staff estremamente professionale coordinato da Simone Bulgarelli (Amministratore Delegato e Dealer Manager di AutoVanti), rappresentando un punto di riferimento nelle organizzazioni commerciali BMW e MINI in Italia .

AutoVanti Saronno

Penske Automotive Italy nata nel 2012 dalla joint venture fra il Gruppo americano Penske Automotive Group e la famiglia Vanti-Mantellini, è il più importante Dealer Automotive Italiano del segmento Premium e Luxury, attualmente composto da 22 sedi tra Emilia-Romagna e Lombardia, con un team di più di 700 collaboratori.

Nel 2022 Penske Automotive Italy ha festeggiato i 10 anni dalla joint venture, con più di 15.000 auto nuove ed usate vendute, con un fatturato di 620 Mln/€.

Penske Automotive Italy fa parte di Penske Automotive Group Inc., uno dei principali attori della distribuzione automobilistica a livello mondiale, con sede a Detroit, quotata in borsa al NYSE. Nel 2022 ha consegnato a livello globale più di 500.000 veicoli nuovi e usati, generando un fatturato di 28 Miliardi di dollari. Presente in 4 Continenti e 9 Paesi, rappresenta 40 brand con 327 concessionarie e 26.500 collaboratori nel Mondo.

AutoVanti Saronno

Andrea Mantellini (CEO & Managing Director Penske Automotive Italy) ed Elena Alberti (Managing Director & CFO Penske Automotive Italy), insieme a Simone Bulgarelli (Amministratore Delegato AutoVanti e Dealer Manager di AutoVanti) hanno accolto ufficialmente i nuovi colleghi di AutoVanti Saronno lunedì 23 ottobre, dopo la conclusione dell’affare.

Andrea Mantellini: “Siamo entusiasti ed orgogliosi di questa acquisizione, che rafforza ulteriormente la partnership tra il Gruppo Penske ed il BMW Group in Italia, con l’obiettivo di incrementare la soddisfazione dei nostri clienti e collaboratori”.

Elena Alberti: “Sono orgogliosa di questa nuova acquisizione e più in generale di quanto costruito in Italia negli anni. La nostra strategia di sviluppo continua sia a livello di crescita organica che tramite acquisizioni, con l’obiettivo di essere il punto di riferimento per i Brand Premium Luxury in Italia“.

Simone Bulgarelli: “AutoVanti Saronno rappresenta una grande opportunità, amplieremo la nostra copertura territoriale sul territorio Lombardo con BMW e Mini. Il Team AutoVanti è pronto ad accogliere nuovi clienti, offrendo loro servizi esclusivi sia dal punto di vista della vendita delle vetture, che dei servizi post vendita e carrozzeria”.

Con l’acquisizione di Saronno, AutoVanti è organizzata con otto sedi BMW e Mini e due moderne carrozzerie, tra Emilia Romagna e Lombardia:

AutoVanti Brianza – Viale Milano, 33 – Desio (MB)

Autovanti Monza – Viale Sicilia, 130 – Monza (MB)

AutoVanti Milano – Viale del Ghisallo, 20 - Milano

AutoVanti Milano – Via Guglielmo Silva, 8 - Milano

AutoVanti Via del Lavoro, 1 – Quarto Inferiore (BO)

AutoVanti Via Del Lavoro, 10 – Quarto Inferiore (BO)

AutoVanti Via G. Rossa, 8 – Casalecchio di Reno (BO)

AutoVanti Saronno Via L. Sampietro, 146 – Saronno (VA)

Carrozzeria Via 1° Maggio, 1 – Quarto Inferiore (BO)

Carrozzeria Viale Sicilia, 130 – Monza (MB)