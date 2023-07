È l’evento dell’estate il progetto “Pleiadi. La Piazza si Accende”, ideato da Maddalena da Lisca, sovrintendente e direttore artistico di Bologna Festival, un’opera site-specific che unisce musica, danza e videomapping. Il progetto nasce dalla volontà di offrire una nuova occasione per guardare i monumenti architettonici di Bologna con occhi nuovi. Dopo Piazza Maggiore e il videomapping con i disegni storici proiettati sulla facciata incompiuta della Basilica di San Petronio che hanno incantato migliaia di bolognesi, quest’anno lo sguardo si orienta verso le moderne architetture delle Torri Kenzo Tange, in zona Fiera, nella piazza Renzo Imbeni. «Per tre sere, dal 18 al 20 luglio – dice Maddalena da Lisca – vogliamo che una nuova piazza della nostra città si riempia di gente e che la bellezza metafisica di questo luogo risplenda in tutta la sua potenza espressiva, a suon di musica, arricchita dalla danza e nella spettacolarità delle luci che metteranno in risalto le torri».

Sono le bianche torri progettate nei primi anni ’70 dal celebre architetto giapponese Kenzo Tange, oggi sede degli uffici della Regione, che si affacciano sulla piazza recentemente intitolata al sindaco Renzo Imbeni. Ci troviamo nel Quartiere della Fiera, a nord della città, dove svettano sette gigantesche torri con i loro 83 mt. di altezza e i loro grandi cilindri angolari, caratterizzandone marcatamente lo skyline. Il video artist Luca Agnani per il suo videomapping avrà a disposizione una gigantesca superficie di 3.220 mq.

Per valorizzare queste monumentali torri in cemento, la materia sonora deve essere altrettanto potente e sconcertante: per il direttore artistico, senza dubbio, bisognava puntare sulla «potenza emotiva molto trasversale che riesce a trasmettere la musica per percussioni, nel suo linguaggio elementare basato quasi esclusivamente su ritmo e timbro».

In programma ci sono brani “classici” del repertorio per percussioni di autori iconici come Steve Reich e Iannis Xenakis e ci sono brani sperimentali assai suggestivi come quello dell’americano Casey Cangelosi, Bad Touch per un percussionista e playback o Menschine per 5 percussionisti e movimento di Simone Rubino. Sono tutti brani molto virtuosistici, stupendi da sentire e guardare.

Ogni brano musicale avrà uno sfondo luminoso diverso, con movimenti di danza creati ad hoc da Paxton Ricketts, coreografo e danzatore del Nederlands Dans Theater.

Anche i percussionisti, l’eccezionale Simone Rubino con il suo agile Sonder Ensemble, saranno in movimento sul palco montato ai piedi delle torri: un grande cubo bianco, posizionato nella cavea ottagonale che si trova al centro della piazza, con pedane in movimento in cambi di scena a vista. Sei percussionisti e sei danzatrici che come le mitiche Pleiadi danzeranno attorno alla musica e sulla musica.

E poi il gran finale, con le geometrie di luci del videomapping creato dal video artist Luca Agnani sui ritmi e le timbriche di Peaux, uno dei brani che formano il cosmo musicale di Pléïades di Iannis Xenakis. È qui il fulcro del concept musicale e dell’intero progetto, nell’universo ritmico di Pléïades, capolavoro per percussioni che si richiama alla costellazione delle Pleiadi. Una costruzione musicale su base matematica nata dalla mente geniale di un musicista-architetto, Iannis Xenakis, allievo di Le Corbusier, l’architetto che ha inventato le proporzioni del Modulor, cui Kenzo Tange si è ispirato per il progetto delle sue torri. Non c’è solo una perfetta circolarità tra musica e architettura, ma anche una singolare coincidenza numerica: Pléïades di Xenakis viene eseguito per la prima volta nel 1979, l’anno in cui parte il cantiere di Tange. Due opere contemporanee, dai legami intrinseci!

A riscoprire una piazza di Bologna, poco conosciuta ai bolognesi, al fianco di Bologna Festival c’è nuovamente ALFASIGMA, partner sensibile che con il suo sostegno a grandi e complessi progetti come “Pleiadi. La Piazza si Accende”, sempre più incide sul disegno culturale della città. Alfasigma apre al pubblico dei giovani under 30 l’anteprima del 18 luglio, con ingresso libero. L’appuntamento per tutti, sotto le due torri, non la Garisenda e quella degli Asinelli, ma quelle di Kenzo Tange è per il 19 e il 20 luglio, alle 21.30. Tutte le info per l’acquisto dei biglietti e per come raggiungere la piazza si trovano su www.bolognafestival.it