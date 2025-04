Primavera in Emilia: il risveglio della natura in festa

Dai ciliegi in fiore alle mostre di giardinaggio, dalle rarità botaniche alle esposizioni d'arte floreale, Visit Emilia (Parma, Piacenza e Reggio Emilia) propone un calendario che celebra la biodiversità e la bellezza del territorio. Un'occasione per immergersi nella terra dello Slow Mix, dove tradizioni, sapori e paesaggi creano un'esperienza unica per tutti gli amanti del verde. Per info: www.visitemilia.com

Villanova sull’Arda (PC): Ciliegi in fiore, sino al 13 aprile

Si celebra la primavera con la Festa dei Ciliegi in Fiore. Tra i paesaggi che incantarono Verdi, la natura si veste di bianco: visite ai frutteti, biciclettate, musica, danze e sapori tipici animeranno i weekend. Un evento che omaggia la bellezza rurale e la tradizione del territorio, tra il profumo dei ciliegi e l’ospitalità emiliana.

Piacenza: Interno Verde, 12 e 13 aprile

L’evento permette di aprire al pubblico i giardini più affascinanti e nascosti della città. Un festival per riscoprire il patrimonio botanico e architettonico con visite guidate, laboratori creativi, mostre e performance tra natura e arte. Un’esperienza immersiva per adulti e bambini, alla scoperta di luoghi unici dal grande valore storico e culturale.

Reggia di Colorno (PR): Nel Segno del Giglio, dal 25 al 27 aprile

Storica mostra mercato dedicata al giardinaggio di qualità. Tra fioriture e rarità botaniche, espositori di florovivaismo, arredi da giardino, artigianato artistico e piccole eccellenze agroalimentari, sarà un weekend all’insegna del verde e della bellezza. In programma anche visite guidate, laboratori per bambini e incontri. Un evento dove storia e natura si incontrano.

Telarolo di Castellarano (RE): Borgo Plantarum, dal 25 al 27 aprile

Festa dedicata al giardinaggio e alla biodiversità vegetale. Tra i suggestivi spazi del Borgo Antico le Viole, il 25, 26 e 27 aprile e poi il 20 e 21 settembre, i migliori vivaisti italiani proporranno rose antiche e moderne, orchidee rare e arbusti particolari. Non mancheranno arredi, artigianato, mostre, incontri con esperti, attività per bambini e assaggi di eccellenze gastronomiche del territorio.

Castel San Giovanni (PC): Villa Braghieri, Floravilla, 3 e 4 maggio

Mostra mercato di fiori, piante e frutti rari. Un’occasione unica per acquistare dai produttori, ricevere consigli dagli esperti e scoprire il verde da nuovi punti di vista. Spazi speciali per i bambini con giochi e laboratori a tema natura, e per gli adulti visite guidate all’interno della splendida villa settecentesca.

Busseto, Villa Pallavicino: Orto Colto, 3 e 4 maggio

Festa-mercato dedicata alla biodiversità floro-vivaistica. Piante rare, ortaggi biologici, frutti antichi e prodotti tipici del territorio animeranno la manifestazione insieme a creazioni artigianali e installazioni verdi. Tra natura e arte, sarà possibile visitare anche il Museo Renata Tebaldi nel piazzale delle Scuderie della Villa.

Pontenure (PC), Castello di Paderna: I Frutti del Castello, 17 e 18 maggio

Mostra mercato dedicata a fiori, piante e frutti antichi, insieme a creazioni artigianali. Un’occasione per immergersi nella natura e riscoprire varietà rare, tra gli stand allestiti nella splendida cornice rinascimentale del castello. La fortezza, parte dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, sarà visitabile per l’intera durata dell’evento.

La rassegna ha anche una versione autunnale che si ripeterà anche il 12 e 13 ottobre.

Traversetolo, Fondazione Magnani-Rocca: “Flora” sino al 29 giugno

L’incanto dei fiori nell’arte italiana dal Novecento a oggi”. In mostra oltre 150 capolavori floreali dei grandi maestri italiani: dalle Ortensie di Segantini e Longoni alle Dalie di Previati, fino a de Pisis e de Chirico. Un viaggio tra Simbolismo, Futurismo, Realismo magico e arte contemporanea. Completa l’esperienza il Parco Romantico della Villa dei Capolavori, restaurato e nuovamente visitabile.

Guastalla (RE) – Piante e Animali perduti 27 e 28 settembre

Le vie e le piazze del comune di Guastalla si trasformano in un immenso campionario di biodiversità grazie a “Piante e Animali Perduti”, la più importante mostra mercato dedicata alla biodiversità. Questo evento offre l’opportunità di scoprire vere rarità per chi ama il giardino e il frutteto, presentando varietà riscoperte di frutti, fiori, sementi e razze di animali rurali.

Visit Emilia: un tripudio di esperienze tra Pasqua e ponti festivi

Durante Pasqua, 25 aprile e 1° maggio è a disposizione un caleidoscopio di esperienze variegate.

Gli amanti del buon cibo possono assaporare la rinomata gastronomia emiliana: dal Parmigiano Reggiano al culatello di Zibello, fino ai tortelli d'erbetta. Per un'esperienza completa, perché non abbinare enogastronomia e attività all'aria aperta con un "Wine Trekking fra vigneti e campi di lavanda" o un tour "E-Bike & Wine"?

La primavera è anche il momento ideale per esplorare i parchi naturali dell'Appennino. Dalla suggestiva "Lunata al Rifugio Lagdei nello splendor di maggio" alle "Arrampicate alla Pietra di Bismantova", fino alle più tranquille "Escursioni a passo d'asino", la natura emiliana offre scenari mozzafiato per tutti i livelli di esperienza.

E la cultura? I musei di Parma, Piacenza e Reggio Emilia custodiscono tesori artistici straordinari. Durante le festività è possibile vivere esperienze uniche come la "Pasqua al Museo Ettore Guatelli" o scoprire "Il Taro e altre storie, la guerra, la pace".

I castelli emiliani si animano con eventi speciali: dallo "Spettacolo di falconeria al castello di Tabiano" alla "Speciale visita al Castello di Rivalta", fino alla "Caccia all'uovo di Drago" al "Parco delle Fiabe del Castello di Gropparello", perfetta per famiglie con bambini.

Desideri un’esperienza indimenticabile? Si può scegliere di "Volare in mongolfiera" ammirando il paesaggio emiliano dall'alto, concedersi un "Aperitivo tra i tulipani" o partecipare a un "Aperitivo Futurista" per una serata fuori dall'ordinario.

Che si scelga un soggiorno dedicato a "Golf, sapori e tradizioni gastronomiche" o una "Pasqua in famiglia" in uno degli accoglienti hotel della zona, Visit Emilia promette una primavera ricca di scoperte ed emozioni autentiche.

