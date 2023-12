Prosa e danza, tutte le grandi emozioni al Teatro Duse

Il nuovo anno al Teatro Duse di Bologna si apre con Giovanni Scifoni in scena il 3 e 4 gennaio con Fra’- San Francesco, la superstar del Medioevo. Il monologo, orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi di Luciano Di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, si interroga sull’enorme potere persuasivo che genera, ancora oggi in tutto il mondo, la figura pop del poverello di Assisi.

Conto alla rovescia per il tradizionale appuntamento con la Befana solidale a sostegno della Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna. Lo spettacolo della Compagnia Fantateatro diretta da Sandra Bertuzzi, in scena il 5 gennaio (ore 18), è La spada nella roccia – il Musical Rock, uno show dinamico, comico ed emozionante, dal ritmo travolgente che conquisterà tutta la famiglia, in un turbinio tra musica e leggenda.

Il 6 e 7 gennaio ancora un titolo della tradizione natalizia: Lo Schiaccianoci in una nuova versione firmata dal Balletto di Roma, con le coreografie di Massimiliano Volpini, le scene e i costumi di Erika Carretta. Si tratta di una rilettura in chiave ecologica che invita a riflettere sulla condizione delle persone-rifiuto, sullo smarrimento d’identità sociale e sui mille volti del nostro essere. Il balletto è arricchito dalla partecipazione straordinaria di Carola Puddu nel ruolo della Fata Confetto e dalla presenza di azioni di urban dance curate da Kevin Castillo.

Prima volta al Duse, il 10 gennaio, per Alessandro Di Battista con il monologo Assange – Colpirne uno per educarne cento, dedicato alla vicenda del giornalista e fondatore di WikiLeaks Julian Assange. Dalla pubblicazione dei documenti segreti alle denunce subite, passando per gli anni da rifugiato politico nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, fino all’arresto e alla detenzione nel carcere inglese di massima sicurezza di Belmarsh, Di Battista racconta la storia di Assange e la sua battaglia per la libertà.

Torna al Duse Alessio Boni che, dopo I Duellanti e Don Chisciotte, affronta ora la letteratura greca portando in scena Iliade – Il gioco degli Dei . Sul palco con lui, dal 12 al 14 gennaio, anche Iaia Forte. Il testo di Francesco Niccolini, liberamente ispirato all’opera di Omero, si avvale della drammaturgia e della regia di Roberto Aldorasi, Marcello Prayer e dello stesso Boni. Il Quadrivio riscrive, dunque, la storia di Achille, Elena e della caduta di Troia per specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre.

Con le coreografie originali di Marius Petipa, sulle musiche immortali di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, il 16 gennaio sale sul palco l’International Classical Ballet con un’icona del Romanticismo ottocentesco sulle punte: Il lago dei cigni. La compagnia riunisce i migliori danzatori e danzatrici provenienti dalle più prestigiose accademie e corpi di ballo europei.

Il 18 gennaio tuffo nell’arte e nella Roma cinquecentesca con Caravaggio - Il maledetto interpretato da Primo Reggiani e Francesca Valtorta, per la regia di Ferdinando Ceriani. In poco più di un’ora di spettacolo, Caravaggio, ormai morente, racconta e ricorda alcuni frammenti della sua straordinaria esistenza.

Imperdibile, dal 19 al 21 gennaio, il nuovo adattamento di D. MacMillan e R. Icke di 1984 dal capolavoro di George Orwell, per la regia di Giancarlo Nicoletti. Sul palco Ninni Bruschetta e Violante Placido. In questo acclamato allestimento, il racconto innovativo e coinvolgente di quello che è ormai un classico contemporaneo passa anche dall’imponente scenografia di Alessandro Chiti, che si avvale di videoproiezioni, telecamere a circuito chiuso ed effetti speciali capaci di generare un fortissimo impatto sul pubblico.

Dopo il successo di Noche de Buenos Aires, il 23 gennaio arriva la nuova produzione di Tango Rouge Company intitolata Vuelvo al Sur con i maestri di tango argentino Neri Piliu e Yanina Quiñones in veste di intepreti, registi e coreografi. Sul palco altri 11 artisti e la musica dal vivo della Tango Spleen Orchestra.

Il 25 gennaio si aprirà il filone DUSEracconti – Storie di donne con il ritorno in via Cartoleria di Arianna Porcelli Safonov. Dopo il successo di Fiabafobia, l’attrice farà ridere e riflettere il pubblico con Omeophonie (Omeofonìe) - Favole omeopatiche per adulti, otto favole per curare la decadenza contemporanea, accompagnate dalle musiche dal vivo di Michele Staino, Renato Cantini.

Enrico Guarneri e Nadia De Luca diretti da Guglielmo Ferro sono, invece, i protagonisti di Storia di una capinera, dal romanzo epistolare di Giovanni Verga. Il dramma, in cartellone dal 26 al 28 gennaio, si snoda tutto sul filo di un progressivo itinerario spirituale innescato dalla temporanea liberazione di Maria dal convento di clausura dove era stata rinchiusa per ragioni economiche. Sullo sfondo l’epidemia di colera che colpì Catania a metà Ottocento.

A chiudere il cartellone del mese, il 29gennaio, sarà Giorgio Marchesi che, a grande richiesta del pubblico, ripropone il suo Il fu Mattia Pascal acclamato già la scorsa stagione. Sottolineando l’umorismo presente nel celeberrimo testo di Pirandello, pur lasciando intatto lo stile e il linguaggio originali, Marchesi opta per un’interpretazione dinamica e in continuo dialogo con la musica dal vivo di Raffaele Toninelli.

Infine, un’anticipazione sul prossimo mese di febbraio che si aprirà il 1° del mese su Salveremo il mondo prima dell’alba, nuovo lavoro della compagnia Carrozzeria Orfeo, scritto da Gabriele Di Luca. Al centro della storia le vite degli ospiti di una nuova meta turistica per super ricchi: una clinica di riabilitazione di lusso, situata su un satellite nello spazio e specializzata nella cura delle dipendenze contemporanee. Dal 2 al 4 febbraio appuntamento con la commedia L’anatra all’arancia con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, per la regia di Claudio ‘Greg’ Gregori.

