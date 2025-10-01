Quando un’impresa costruisce cultura: Ingegneri Riuniti porta Galimberti a Modena per riflettere sui grandi temi del presente.

Il ciclo nasce dall’osservazione delle sfide che le nuove generazioni affrontano in un mercato del lavoro sempre più rapido, competitivo e interconnesso. L’iniziativa punta a creare uno spazio di riflessione che vada oltre il tecnico, stimolando confronto su questioni culturali, sociali e filosofiche, essenziali per interpretare il presente.

L’affluenza record testimonia quanto queste tematiche siano attuali e urgenti.

Emanuele Gozzi, presidente di Ingegneri Riuniti, ha commentato: «Con questo ciclo di incontri vogliamo restituire al territorio parte di quanto ricevuto in sessant’anni di attività, offrendo momenti di dialogo con pensatori in grado di aprire nuovi orizzonti. La nostra ambizione è aiutare i giovani professionisti a vivere la professione come occasione di crescita personale, sociale e culturale».

Galimberti, al solito illuminante e pungente, ha tracciato un quadro chiaro e al tempo stesso preoccupante: «La tecnica non è più uno strumento che usiamo, è diventata il mondo in cui viviamo, capace di determinare logiche di vita, lavoro e pensiero». La globalizzazione, ha aggiunto, amplifica questa condizione: oggi non sono più politica o umanesimo a guidare le scelte, ma mercato e tecnologia, le nuove forze dominanti.

Le conseguenze, secondo il filosofo, sono profonde: esclusione sociale per chi non ha accesso alla tecnologia, impoverimento del linguaggio ridotto a messaggi rapidi ed emoticon, e una crescente “globalizzazione dell’indifferenza”, che ci porta a ignorare problemi troppo complessi per essere affrontati singolarmente.

«Il mercato globalizzato», ha sottolineato Galimberti, «divora differenze e riduce l’individuo a ingranaggio intercambiabile. Per questo educazione e cultura devono offrire strumenti non per competere, ma per comprendere».

I Cercatori di Senso si propone come uno spazio prezioso per rallentare, riflettere e riscoprire il senso della vita in un mondo che corre sempre più veloce. È significativo che un’azienda come Ingegneri Riuniti abbia scelto di intraprendere un percorso che va oltre l’aspetto concreto e materiale del lavoro, aprendo la strada a riflessioni di respiro più ampio, capaci di connettere il professionale con l’umano, il tecnico con il culturale, il locale con il globale. Un invito a guardare oltre l’utile immediato, riscoprendo la profondità e il valore del pensiero condiviso.