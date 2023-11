Ristorazione, commercio e turismo sempre più orientati alla sostenibilità: “L’impegno per l’ambiente crea valore”

Ha seguito passo passo la nascita del concorso #abbiamonelcuore promosso dal Gruppo Hera e dalle amministrazioni comunali. Confcommercio Modena, associazione provinciale che rappresenta le imprese del terziario, è la ‘cartina di tornasole’ del progetto per quanto riguarda l’imprenditoria. L’iniziativa, infatti, premia i progetti virtuosi per l’ambiente presentati anche dalle aziende, oltre che da associazioni, scuole e singoli cittadini.

“Da alcuni anni siamo certificati Imprendigreen – sottolinea il segretario generale di Confcommercio Modena, Alberto Crepaldi – e l’attenzione all’ambiente è un punto fondamentale del nostro impianto valoriale. Ecco perché incoraggiamo i nostri associati a partecipare a questo concorso, che premia i gesti concreti in favore della sostenibilità e del decoro. La riduzione dei rifiuti e loro corretta differenziazione sono obiettivi sempre più urgenti su cui la comunità deve convergere attivando progettualità condivise come #abbiamonelcuore. Questo approccio deve partire anche dai piccoli imprenditori, le pratiche virtuose creano infatti valore per le stesse imprese”, spiega Crepaldi.

Il concorso #abbiamonelcuore, dopo la grande partecipazione registrata a Modena e nel Distretto Ceramico, è partito in altri 27 comuni tra Appennino, Terre di Castelli e cintura di Modena. Le realtà di questi territori interessate a proporre progetti orientati al decoro e alla sostenibilità, possono già candidarsi sul sito del Gruppo Hera.

“Nei settori del commercio, turismo e ristorazione della nostra provincia la sensibilità verso i temi ambientali è spiccata grazie al lavoro collettivo tra istituzioni locali, Gruppo Hera e associazioni come la nostra – aggiunge Crepaldi – Rispetto all’esperienza di Modena e del Distretto Ceramico abbiamo avuto ottimi feedback da parte di chi ha partecipato al concorso, sono stati elaborati progetti importanti, alcuni dei quali verranno messi in pratica. Ci aspettiamo la stessa partecipazione dagli altri territori, si tratta di un’occasione importante per le imprese per mettersi in gioco con azioni concrete e rafforzare il senso di comunità”.

Come iscriversi

Per partecipare ad #abbiamonelcuore è necessario compilare il modulo online al link Concorso Abbiamo nel cuore - Gruppo Hera entro il 15 dicembre.

Può concorrere chiunque voglia mettere a disposizione creatività e capacità progettuali per testimoniare, assieme al Gruppo Hera e alle amministrazioni comunali, che la qualità ambientale delle nostre città è il frutto dell’impegno di tutti.