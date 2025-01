San Jacopino in piazza per la sicurezza: una priorità per tutti

“Essere presenti tra la gente è fondamentale per affrontare insieme temi cruciali come la sicurezza,” ha dichiarato uno dei promotori dell’iniziativa. “Questo argomento non è né di destra né di sinistra, ma riguarda tutti noi e deve essere una priorità per la nostra città.”

Il messaggio lanciato dalla manifestazione è chiaro: la sicurezza non si esaurisce nella semplice applicazione delle leggi, ma richiede un approccio moderno e serio che consideri anche gli aspetti sociali. La presenza sul territorio, l’attenzione alle persone più fragili e una forte coesione tra i cittadini sono stati indicati come elementi chiave per migliorare la qualità della vita.

Manifestazione organizzata dal Comitato Cittadini Attivi di San Jacopino

“Non possiamo più rimandare: la sicurezza corrisponde alla qualità della vita,” hanno sottolineato gli organizzatori. Le difficoltà che le persone più vulnerabili incontrano nel difendersi rendono ancora più urgente un intervento collettivo e strutturato.

Durante la manifestazione, i partecipanti hanno discusso proposte concrete per rendere la città un luogo più sicuro e inclusivo. Tra queste, un rafforzamento della presenza di figure istituzionali e un incremento delle iniziative volte a favorire la socialità e il rispetto reciproco.

“Noi ci siamo e continueremo ad esserci,” è stato il grido corale che ha concluso l’evento. L’impegno del Comitato Cittadini Attivi di San Jacopino è quello di mantenere alta l’attenzione su un tema che riguarda ogni aspetto della vita cittadina.

Quella di oggi non è stata solo una manifestazione, ma un invito a costruire insieme un futuro migliore, dove la sicurezza sia davvero un diritto di tutti.