Schermo, schermo delle mie brame...

Fondazione Augusta Pini vi invita al convegno: “Schermo delle mie brame” La costruzione dell'identità in adolescenza oggi tra l'influenza dei social e la dimensione lavorativa Sempre connessi, sempre in rete. Questa la forma del legame sociale oggi. Sugli schermi circolano i flussi dell'immaginario contemporaneo, le culture, gli slogan, i segni identitari. Dunque è qui che i giovani prelevano i tratti a cui agganciarsi, con cui farsi un corpo. Ma la connessione all'universale impersonale e algoritmico procede senza la congiunzione con il più proprio e soggettivo, con il disagio più intimo, che così resta senza nome. Se la critica dei social network coglie alcuni punti di inaggirabile rilevanza, al contempo perde di vista qualcos'altro. Perché questo immaginario è così seducente? Al posto di cosa giunge l'immagine, quale buco o quale assenza arriva a compensare? Che ruolo ha la trasmissione intergenerazionale in questo?

Proponiamo una giornata studio aperta al dialogo intorno a queste attualità. 14 Ottobre 2025 | ore 8:30 - 13:30 Auditorium Biagi

Confindustria Via San Domenico,4 | Bologna Con il patrocinio di Info&Iscrizioni: comunicazione@fondazioneaugustapini.it

tel. 051.231604 Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria,

posti limitati. Si rilascia attestato di partecipazione.

fondazioneaugustapini.it