Se non porti l’auto all’autolavaggio, Ambienta porta l’autolavaggio da te

Il tempo è sempre più spesso merce rara e quindi bisogna fare di necessità virtù. Nelle città di Modena e Bologna, a un’impresa di pulizie intraprendente e all’avanguardia è venuta l’idea di offrire ai propri clienti - aziende e privati - un servizio innovativo ma soprattutto estremamente utile. Si chiama WashApp.

Il suo nome ricorda quello della celeberrima applicazione di messaggistica istantanea. E in effetti un paio di cose in comune ce l’hanno: la rapidità e la praticità. Per il resto, però, sono due cose completamente diverse.

WashApp è un servizio di autolavaggio a domicilio. A chi non è mai capitato di desiderare di avere l’auto pulita per presentarsi impeccabile a un appuntamento importante, ma di non avere il tempo di lavarla o di farla lavare?

Da oggi risparmiare tempo prezioso senza rinunciare alla cura dell’auto si può. Basta una semplice telefonata e all’orario pattuito un team di professionisti raggiungerà la vettura là dove è stata parcheggiata.

In un’epoca in cui non c’è più bisogno di uscire per fare shopping, in cui gli acquisti arrivano direttamente a casa e persino per una cenetta sfiziosa non c’è bisogno di andare al ristorante, perché non dovrebbe funzionare il lavaggio dell’auto a domicilio? Insomma, il delivery è arrivato anche nel mondo dell’automobile!

Far lavare l’auto a dei professionisti ha numerosi vantaggi. Innanzitutto, loro sanno farlo con metodo, risparmiando una grande quantità d’acqua senza tralasciare alcun dettaglio. In secondo luogo, non inquinano perché il lavaggio viene eseguito con acqua osmotizzata e vapore e non con detergenti che andrebbero a inquinare le falde acquifere. Grazie a questo sistema, la vettura torna a splendere priva di aloni e residui di sapone.

Oggigiorno è cruciale adottare un approccio responsabile e sostenibile nei confronti dell'ambiente ovvero del pianeta, delle risorse naturali, degli ecosistemi e della diversità biologica. Cosa fondamentale per la sopravvivenza e il benessere di tutte le forme di vita, compresa quella umana. Rispettarlo è doveroso perché l'ambiente ci fornisce risorse vitali, come aria pulita, acqua potabile, cibo e materiali per le nostre attività quotidiane.

Premesso questo, spieghiamo in che cosa consiste WashApp: le operazioni di lavaggio possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze. Partiamo dalla pulizia interna dell’auto, che può comprendere l’aspirazione degli interni, la sanificazione, il lavaggio dei vetri e del cruscotto e l’utilizzo di essenze profumate per garantire una piacevole esperienza di guida all’interno di un abitacolo fresco e fragrante. Per quanto riguarda la pulizia esterna, invece, viene eseguita a mano e può essere completata con l’applicazione di prodotti specifici sulle gomme per ottenere una finitura perfetta.

Quanto alle tariffe, il servizio offre prezzi e abbonamenti personalizzati sia per i privati che per le aziende, con pacchetti ad hoc e sconti per le moto e le auto di piccole dimensioni.

Ricapitolando, WashApp risponde alle esigenze dei tempi, è un servizio prenotabile rivolto a qualsiasi tipo di veicolo, fa risparmiare tempo e offre la comodità di avere l’auto pulita senza doversi sporcare le mani e senza muoversi da casa. Inoltre, rispetta l’ambiente grazie all’utilizzo di prodotti ecologici. Insomma, non c’è proprio nessun motivo per non approfittarne subito!

Per prenotare un WashApp, chiama il numero verde 800 656670.

Per informazioni, visita il sito www.ambientaservizi.it.